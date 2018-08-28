نیروگاه تجدیدپذیر برق آبی در شهرستان تالش به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه نیروگاه تجدیدپذیر برق آبی و برق رسانی در شهرستان تالش با سرمایه گذاری چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی بخش خصوصی با حضور استاندار گیلان به بهره برداری رسید.

مصطفی سالاری استاندار گیلان در پنجمین روز از هفته دولت با حضور در تالش فاز نخست نیروگاه تجدیدپذیر برق آبی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با ظرفیت تولید ۲۵۰ کیلووات در ساعت در فاز اول به صورت همزمان و نمادین در روستای سینوهونی شهرستان تالش افتتاح کرد.

یکی از شاخص های مهم این پروژه تجدیدپذیر بودن این نیروگاه و نداشتن هیچگونه آلودگی زیست محیطی است.

همزمان با افتتاح این نیروگاه برق رسانی به ۹۰ خانوار در روستای چوژیه بخش اسالم، روستای گل بخش کرگانرود، روستاهای لنزی و بخش حیاطی بخش حویق شهرستان تالش از طریق سیستم فتوولتائیک (انرژی خورشیدی) انجام شد.

همچنین در ادامه دبستان ۱۲ کلاسه شهید فکوری طولارود با اعتباری بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ تومان به بهره‌برداری رسید.