به گزارش خبرنگار مهر، گفتوگوهای این کتاب در استون، فضای مجازی نیویورک تایمز، انتشار یافته اند، فضایی شامل مقاله ها و گفتوگوهایی از فیلسوفان و متفکران معاصر درباره هنر، جنگ، اخلاق، جنسیت و فرهنگ عامه که رسالتش این است که هم به فراخور زمان به مسائل بپردازد و هم فارغ از آن.
خشونت به عنوان یکی از پدیده ها نیازمند تامل، موضوع گفتوگوهای این کتاب است و دغدغه تمام مصاحبه شوندگان ارائه نقدی است بر خشونت، نقدی که در خور زمانه ما باشد.
ما برای مبارزه علیه خشونت به ایجاد فضایی برای گفت و گو میان متفکران، فعالان مدنی، هنرمندان و افراد دیگر نیاز داریم و اهمیت گفت و گوهای فرا رشته ای این کتاب آشنا کردن ما با چهارچوب معقولی است که می توان در آن بحث بهتری را درباره مسئله خشونت آغاز کرد و روابط صلح آمیزتری را میان مردم جهان تصور نمود.
فهرست تفصیلی کتاب عبارت است از:
معرفی مصاحبه شوندگان
معرفی مصاحبه کنندگان
مقدمه
[1] تئاتر خشونت
گفتوگو با سایمون کریچلی ترجمه مینا قاجارگر
[2] کاکا سیاه نمی تواند فیلسوف باشد
گفتوگو با جورج یانسی ترجمه علی حاتمیان
[3] آموزش و پرورش باید تخریب کننده باشد
گفتوگو با هنری ای. ژیرو
ترجمه علی حاتمیان
[4] بحران پناهندگان بحران انسانیت است
گفتوگو با زیگمونت باومن
ترجمه مینا قاجارگر
[5] وقتی قانون دیگر معادل عدالت نیست
گفتوگو با گایاتری چاکراورتی اسپیواک
ترجمه علی حاتمیان
[6] تخریب محیط زیست مصداق جرم علیه بشریت است
گفتوگوی ناتاشا لنارد با آدریان پار
ترجمه امیر قاجارگر
[7] شر چیست و قربانی کیست؟
گفتوگو با سیمونا فورتی
ترجمه امیر قاجارگر
[8] آیا انسان گرایی واقعا انسانی است؟
گفتوگو ناتاشا لنارد با کری وولف
[9] حیات فکری خشونت
گفتوگو با ریچارد برنستین
ترجمه علی تقوی نسب
[10] اعتراضات خیابانی در رسانه ها
گفتوگوی ناتاشا لنارد با نیکولاس میرزوئف
[11] هنر در زمانه قساوت
گفتوگو با براشا ال. اتانژه
ترجمه عزت رضوانی
[ضمیمه] چگونه می شود مخالف خشونت بود؟
گفتوگوی ناتاشا لنارد با برد اونز
ترجمه علی تقوی نسب
واژه نامه
نمایه
در بخش معرفی مصاحبه شوندگان آمده است: سایمون کریچلی، فیلسوف انگلیسی است. او درباره تاریخ فلسفه، نظریه سیاسی، مذهب، اخلاق، زیبایی شناسی، ادبیات و تئاتر می نویسد. کارشناسی و دکتری خود را در رشته فلسفه از دانشگاه اسکس دریافت کرده است. در دانشگاه های متعددی استاد مهمان بوده و کتابهای بسیاری نوشته است. کتابهای کریچلی شامل خیلی کم ... تقریبا هیچ: مرگ، فلسفه، ادبیات و بمان ای توهم؛ نظریه هملت است.
جورج یانسی، فیلسوف آمریکایی آفریقایی تبار و استاد فلسفه دانشگاه اموری است. او نویسنده و ویراستار کتابهای متعددی بوده است، از جمله بدنهای سیاه، نگاه های خیره، نگاه کن! یک سفید پوست، و تعقیب تریون مارتین به همراه جنین جونز.
هنری ژیرو، منتقد فرهنگی آمریکایی کانادایی و یکی از پایه گذاران علوم پرورشی انتقادی در ایالات متحده آمریکاست. او به خاطر آثارش درباره علوم پرورشی همگانی، مطالعات فرهنگی، تحصیلات عالی، مطالعات رسانه ای و نظریه انتقادی مشهور است. در سال 2002 انتشارات راتلج از او به عنوان یکی از پنجاه متفکر آموزشی عصر مدرن نام برد.
زیگمونت باومن، فیلسوف و جامعه شناس لهستانی الاصل، استاد ممتاز جامعه شناسی در دانشگاه لیدز و یکی از سرشناس ترین نظریه پردازان اجتماعی بود. مطالعات او بر مدرنیته، هولوکاست و مصرف گرایی پست مدرن متمرکز بود. آخرین کتابهای او بیگانگان پشت در خانه ما و رتروتوپیا هستند.
گایاتری چاکراورتی اسپیواک، نظریه پرداز ادبی و منتقد فمنیست هندی و استاد دانشگاه کلمبیاست. او را یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران پسااستعماری به شمار آورده اند. اسپیواک نویسنده کتاب آموزش زیباشناختی در عصر جهانی سازی و شماری کتاب دیگر است.
آدریان پار، فیلسوف و منتقد فرهنگی متولد استرالیاست. او مقاله های متعددی درباره جنبش پایداری، سیاست های تغییر آب و هوایی، فرهنگ کنشگر و عمل خلاق منتشر کرده اس. پار، اکنون استاد سیاستهای زیست محیطی و نقد فرهنگی در دانشگاه سین سیناتی و مدیر مرکز تحقیقاتی تفت است.
سیمونا فورتی، فیلسوف ایتالیایی است که دغدغه اصلی اش فلسفه سیاسی و اخلاق معاصر است. او استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه پیدمونت شرقی در ایتالیا و استاد مهمان در حوزه مطالعات اجتماعی در دانشگاه نیو اسکوال در نیویورک است. جدیدترین کتاب او دیوهای جدید: بازاندیشی در قدرت و شر امروزی است.
کری وولف، در آمریکا متولد شده است. او دکتری اش را از دانشگاه دوک دریافت کرد. وولف، اکنون مدیر مرکز نظریه فرهنگی و انتقادی در دانشگاه رایس و دبیر بنیان گذار مجموعه کتب پساانسان گرایی در انتشارات دانشگاه مینه سوتاست.
ریچارد برنستین، فیلسوف آمریکایی است که درباره مجموعه گسترده ای از مسائل و سنتهای فلسفی قلم زده است. شامل نظریه انتقادی، فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی و هرمنوتیک. او به دنبال شیوه ای که متفکران و بینش های فلسفی را به هم پیوند می دهد شناخته شده است. برنستین به مسائلی می پردازد که جنبه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زندگی معاصر را در بر می گیرد. او نویسنده کتاب خشونت: تأملی بی پرده است.
نیکولاس میرزوئف، نظریه پرداز فرهنگ بصری و استاد رسانه، فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب جهان را چگونه ببینیم و چند کتاب دیگر است.
براشا ل. اتانژه، هنرمند تجسمی، نویسنده، فیلسوف و روانکاو است. اغلب آثارش نقاشی رنگ روغنی هستند. او یکی از چهره های شاخص هم در میان نقاشان فرانسوی و هم در صحنه هنر یهودیان است. تازه ترین کتاب وی و قلب من، زخم ـ فضا نام دارد که به متاسبت چهاردهمین دوسالانه استانبول منتشر شد.
در معرفی مصاحبه کنندگان نیز آمده است: برد اونز، فیلسوف سیاسی و نظریه پرداز انتقادی است که آثارش بر مسئله خشونت متمرکز است. او دانشیار رشته خشونت سیاسی در دانشگاه بریستول انگلستان، مؤسس و مدیر پروژه وب سایت هیستوریز آو وایلنس است که به نقد مسئله خشونت در قرن بیست و یکم اختصاص دارد. وی نویسنده کتاب آینده های دورانداختنی؛ جذابیت خشونت در عصر نمایش(به همراه هنری ژیرو) و حیات انعطاف ناپذیر: هنر خطرناک زندگی کردن(به همراه جولیان رید) است. ناتاشا لنارد روزنامه نگار آزاد به طور مرتب با وب سایت خبری اینترسپت، هفته نامه نیشن و شبکه الجزیره آمریکا همکاری می کند. عمده فعالیت او همکاری با مجله اینترنتی نیواینکوآیری است.
کتاب «گفتوگوهایی درباره خشونت؛ مصاحبه های برد اونز با متفکران معاصر» توسط گروه مترجمان انتشارات ترجمان در زمستان 1396 به بهای 16 هزار تومان ترجمه و منتشر شده است.
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