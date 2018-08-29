به گزارش خبرنگار مهر، گفت‌وگوهای این کتاب در استون، فضای مجازی نیویورک تایمز، انتشار یافته اند، فضایی شامل مقاله ها و گفت‌وگوهایی از فیلسوفان و متفکران معاصر درباره هنر، جنگ، اخلاق، جنسیت و فرهنگ عامه که رسالتش این است که هم به فراخور زمان به مسائل بپردازد و هم فارغ از آن.

خشونت به عنوان یکی از پدیده ها نیازمند تامل، موضوع گفت‌وگوهای این کتاب است و دغدغه تمام مصاحبه شوندگان ارائه نقدی است بر خشونت، نقدی که در خور زمانه ما باشد.

ما برای مبارزه علیه خشونت به ایجاد فضایی برای گفت و گو میان متفکران، فعالان مدنی، هنرمندان و افراد دیگر نیاز داریم و اهمیت گفت و گوهای فرا رشته ای این کتاب آشنا کردن ما با چهارچوب معقولی است که می توان در آن بحث بهتری را درباره مسئله خشونت آغاز کرد و روابط صلح آمیزتری را میان مردم جهان تصور نمود.

فهرست تفصیلی کتاب عبارت است از:

معرفی مصاحبه شوندگان

معرفی مصاحبه کنندگان

مقدمه

[1] تئاتر خشونت

گفت‌وگو با سایمون کریچلی ترجمه مینا قاجارگر

[2] کاکا سیاه نمی تواند فیلسوف باشد

گفت‌وگو با جورج یانسی ترجمه علی حاتمیان

[3] آموزش و پرورش باید تخریب کننده باشد

گفت‌وگو با هنری ای. ژیرو

ترجمه علی حاتمیان

[4] بحران پناهندگان بحران انسانیت است

گفت‌وگو با زیگمونت باومن

ترجمه مینا قاجارگر

[5] وقتی قانون دیگر معادل عدالت نیست

گفت‌وگو با گایاتری چاکراورتی اسپیواک

ترجمه علی حاتمیان

[6] تخریب محیط زیست مصداق جرم علیه بشریت است

گفت‌وگوی ناتاشا لنارد با آدریان پار

ترجمه امیر قاجارگر

[7] شر چیست و قربانی کیست؟

گفت‌وگو با سیمونا فورتی

ترجمه امیر قاجارگر

[8] آیا انسان گرایی واقعا انسانی است؟

گفت‌وگو ناتاشا لنارد با کری وولف

[9] حیات فکری خشونت

گفت‌وگو با ریچارد برنستین

ترجمه علی تقوی نسب

[10] اعتراضات خیابانی در رسانه ها

گفت‌وگوی ناتاشا لنارد با نیکولاس میرزوئف

[11] هنر در زمانه قساوت

گفت‌وگو با براشا ال. اتانژه

ترجمه عزت رضوانی

[ضمیمه] چگونه می شود مخالف خشونت بود؟

گفت‌وگوی ناتاشا لنارد با برد اونز

ترجمه علی تقوی نسب

واژه نامه

نمایه

در بخش معرفی مصاحبه شوندگان آمده است: سایمون کریچلی، فیلسوف انگلیسی است. او درباره تاریخ فلسفه، نظریه سیاسی، مذهب، اخلاق، زیبایی شناسی، ادبیات و تئاتر می نویسد. کارشناسی و دکتری خود را در رشته فلسفه از دانشگاه اسکس دریافت کرده است. در دانشگاه های متعددی استاد مهمان بوده و کتابهای بسیاری نوشته است. کتابهای کریچلی شامل خیلی کم ... تقریبا هیچ: مرگ، فلسفه، ادبیات و بمان ای توهم؛ نظریه هملت است.

جورج یانسی، فیلسوف آمریکایی آفریقایی تبار و استاد فلسفه دانشگاه اموری است. او نویسنده و ویراستار کتابهای متعددی بوده است، از جمله بدن‌های سیاه، نگاه های خیره، نگاه کن! یک سفید پوست، و تعقیب تریون مارتین به همراه جنین جونز.

هنری ژیرو، منتقد فرهنگی آمریکایی کانادایی و یکی از پایه گذاران علوم پرورشی انتقادی در ایالات متحده آمریکاست. او به خاطر آثارش درباره علوم پرورشی همگانی، مطالعات فرهنگی، تحصیلات عالی، مطالعات رسانه ای و نظریه انتقادی مشهور است. در سال 2002 انتشارات راتلج از او به عنوان یکی از پنجاه متفکر آموزشی عصر مدرن نام برد.

زیگمونت باومن، فیلسوف و جامعه شناس لهستانی الاصل، استاد ممتاز جامعه شناسی در دانشگاه لیدز و یکی از سرشناس ترین نظریه پردازان اجتماعی بود. مطالعات او بر مدرنیته، هولوکاست و مصرف گرایی پست مدرن متمرکز بود. آخرین کتابهای او بیگانگان پشت در خانه ما و رتروتوپیا هستند.

گایاتری چاکراورتی اسپیواک، نظریه پرداز ادبی و منتقد فمنیست هندی و استاد دانشگاه کلمبیاست. او را یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران پسااستعماری به شمار آورده اند. اسپیواک نویسنده کتاب آموزش زیباشناختی در عصر جهانی سازی و شماری کتاب دیگر است.

آدریان پار، فیلسوف و منتقد فرهنگی متولد استرالیاست. او مقاله های متعددی درباره جنبش پایداری، سیاست های تغییر آب و هوایی، فرهنگ کنشگر و عمل خلاق منتشر کرده اس. پار، اکنون استاد سیاستهای زیست محیطی و نقد فرهنگی در دانشگاه سین سیناتی و مدیر مرکز تحقیقاتی تفت است.

سیمونا فورتی، فیلسوف ایتالیایی است که دغدغه اصلی اش فلسفه سیاسی و اخلاق معاصر است. او استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه پیدمونت شرقی در ایتالیا و استاد مهمان در حوزه مطالعات اجتماعی در دانشگاه نیو اسکوال در نیویورک است. جدیدترین کتاب او دیوهای جدید: بازاندیشی در قدرت و شر امروزی است.

کری وولف، در آمریکا متولد شده است. او دکتری اش را از دانشگاه دوک دریافت کرد. وولف، اکنون مدیر مرکز نظریه فرهنگی و انتقادی در دانشگاه رایس و دبیر بنیان گذار مجموعه کتب پساانسان گرایی در انتشارات دانشگاه مینه سوتاست.

ریچارد برنستین، فیلسوف آمریکایی است که درباره مجموعه گسترده ای از مسائل و سنتهای فلسفی قلم زده است. شامل نظریه انتقادی، فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی و هرمنوتیک. او به دنبال شیوه ای که متفکران و بینش های فلسفی را به هم پیوند می دهد شناخته شده است. برنستین به مسائلی می پردازد که جنبه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زندگی معاصر را در بر می گیرد. او نویسنده کتاب خشونت: تأملی بی پرده است.

نیکولاس میرزوئف، نظریه پرداز فرهنگ بصری و استاد رسانه، فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب جهان را چگونه ببینیم و چند کتاب دیگر است.

براشا ل. اتانژه، هنرمند تجسمی، نویسنده، فیلسوف و روانکاو است. اغلب آثارش نقاشی رنگ روغنی هستند. او یکی از چهره های شاخص هم در میان نقاشان فرانسوی و هم در صحنه هنر یهودیان است. تازه ترین کتاب وی و قلب من، زخم ـ فضا نام دارد که به متاسبت چهاردهمین دوسالانه استانبول منتشر شد.

در معرفی مصاحبه کنندگان نیز آمده است: برد اونز، فیلسوف سیاسی و نظریه پرداز انتقادی است که آثارش بر مسئله خشونت متمرکز است. او دانشیار رشته خشونت سیاسی در دانشگاه بریستول انگلستان، مؤسس و مدیر پروژه وب سایت هیستوریز آو وایلنس است که به نقد مسئله خشونت در قرن بیست و یکم اختصاص دارد. وی نویسنده کتاب آینده های دورانداختنی؛ جذابیت خشونت در عصر نمایش(به همراه هنری ژیرو) و حیات انعطاف ناپذیر: هنر خطرناک زندگی کردن(به همراه جولیان رید) است. ناتاشا لنارد روزنامه نگار آزاد به طور مرتب با وب سایت خبری اینترسپت، هفته نامه نیشن و شبکه الجزیره آمریکا همکاری می کند. عمده فعالیت او همکاری با مجله اینترنتی نیواینکوآیری است.

کتاب «گفت‌و‎گوهایی درباره خشونت؛ مصاحبه های برد اونز با متفکران معاصر» توسط گروه مترجمان انتشارات ترجمان در زمستان 1396 به بهای 16 هزار تومان ترجمه و منتشر شده است.