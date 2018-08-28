۱۰۴ نفر در محورهای درون شهری و برون شهری خراسان جنوبی جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه روسای پلیس راه و راهور خراسان جنوبی بیان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بیش از ۲۰۰ ماموریت دارد.

وی بیان کرد: یکی از ماموریت های اصلی که بیشتر توسط مردم لمس می شود، کنترل عبور و مرور و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است که در دک حوزه درون شهری و برون شهری انجام می شود.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی رسالت های نیروی انتظامی را بسیار خطیر و مهم عنوان کرد و گفت: عمده مسئولیت ها در راستای تامین امنیت مردم است.

شجاع بیان کرد: رعایت حقوق شهروندی، مسائل مربوط به ترافیک شهری و شناسایی نقاط حادثه خیز از جمله رسالت های نیروی انتظامی است.

وی خواستار رعایت نکات راهنمایی و رانندگی شد و بیان کرد: اجرای قوانین و مقررات مهم ترین ابزار نیروی انتظامی برای کنترل عبور و مرور و رعایت حقوق مردم است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه نتیجه و برآیند اقدامات نیروی انتظامی منجر به حفظ جان مردم می شود، اظهار کرد: باید شهروندان با اجرای صحیح قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نسبت به حفظ جان خود کوشا باشند.

شجاع با بیان اینکه خراسان جنوبی بیش از ۱۰ هزار کیلومتر جاده دارد، افزود: عامل ۶۰ درصد تصادفات فوتی، انسان ها هستند.

وی ادامه داد: ۷۰ درصد راکبین موتورسیکلت که فوت می کنند، از ناحیه سر و گردن آسیب می بینند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه باید به سمت قانون مداری پیش برویم، اظهار کرد: امروز رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر است.

سردار شجاع با بیان اینکه بیش از ۱۰ استان کشور برای زیارت امام رضا(ع) از مسیر خراسان جنوبی عبور می کنند، گفت: روزانه بالغ بر ۱۷ هزار خودرو از جاده های استان تردد می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۴ نفر در محورهای درون شهری و برون شهری استان جان باختند.