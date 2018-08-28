محمد کرم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه در پنجمین روز از هفته دولت ۳۰ پروژه بخش مرکزی شاهرود به بهرهبرداری رسید، ابراز داشت: برای افتتاح این پروژهها ۱۴میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است که امیدواریم با افتتاح این طرحها بتوانیم بهترین خدمات را به مردم ارائه کنیم.
وی بابیان اینکه بیشترین پروژههای بخش مرکزی مربوط به بنیاد مسکن و شامل به سازی و اصلاح معابر میشود، افزود: از محل قیر رایگان در روستای طرود ۷۰ میلیون تومان، روستای مهدیآباد ۱۰۰میلیون تومان و روستای کلاته خان ۵۰ میلیون تومان و روستای زیر رستاق حدود ۳۰۰میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
فرماندار شاهرود از افتتاح خانه بهداشت روستای دیزج در بخش مرکزی این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: این خانه بهداشت با ۱۲۹ مترمربع زیر بنا و بااعتباری معادل یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال ساختهشده است که از این پس خدماترسانی بهداشت را به دو هزار و ۱۵۰ نفر جمعیت این روستا و توابع آن را عهدهدار خواهد بود.
محمدی در ادامه تصریح کرد: میدان آزادی رودیان بخش مرکزی شاهرود نیز افتتاح شد که برای بهرهبرداری از این میدان سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است و امیدواریم بتوانیم با ارائه خدمات در هفته دولت شاهد رضایتمندی مردم شهر رودیان باشیم.
وی افزود: افتتاح سیستم آبیاری تحتفشار یکی از مزارع شاهرود از جمله طرحهای جهاد کشاورزی برای بخش مرکزی بود که بااعتباری بالغبر ۸۳۲ میلیون ریال به بهرهبرداری رسید که باید گفت با توجه به خشکسالی و کمبود اصلاح الگوی مصرف و استفاده از سامانههای نوین آبیاری منابع آب بهترین روش برای مقابله با این پدیده در شرایط فعلی است.
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