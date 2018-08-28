به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار پارس آباد در آئین افتتاح این پروژه ها یادآور شد: آبیاری تحت فشار اراضی خلیل لو با ۱۹۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری، گازرسانی به محور صنعتی سربند با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار و استاندارد سازی سامانه گرمایشی و تجهیز ۲۷ مدرسه با ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار از جمله طرح های افتتاحی است.

علی علایی تصریح کرد: برق رسانی به فاز دوم مسکن مهر با هزینه کرد ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و ساماندهی پایاب میله های مرزی با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری از جمله طرح های مهمی است که به بهره برداری رسید.

معاون استاندار اردبیل نیز در آیین افتتاح همزمان این طرح ها افزود: در هفته دولت ۳۶۰ طرح عمرانی و اقتصادی در جای جای استان اردبیل به بهره برداری می رسد.

نواداد ادامه داد: با وجود تلاش ها و کارهای انجام شده مشکلات و کاستی هایی وجود دارد از این رو باید مدیران دستگاه های اجرایی خدمت رسانی به مردم و حل مشکلات را در سرلوحه برنامه های کاری خود قرار دهند.

وی به ضرورت اتحاد و همدلی میان آحاد جامعه اشاره کرد و بین داشت: با وحدت و همدلی توطئه های دشمنان خنثی می شود و کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار می گیرد.