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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۴۳

ثبت نام ۲۸ هزار نفر؛

فرداشب آخرین مهلت ثبت نام دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

فرداشب آخرین مهلت ثبت نام دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت ثبت‌نام برای پذیرش در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی فرداشب ۷ شهریور پایان می پذیرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت‌نام برای پذیرش در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۷ شهریور تمدید شده است.

وی افزود: رشته های جدید و اصلاحیه دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تاکنون تعداد ۲۸ هزار و ۴۹۷ نفر در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال ۱۳۹۷ ثبت نام کرده اند.

توکلی افزود: گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی، براساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی‌ بودن و با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: داوطلبانی که ثبت نام نکرده اند و همچنین داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده اند می توانند در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام جدید و یا ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

کد مطلب 4387516

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