فرداشب آخرین مهلت ثبت نام دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت‌نام برای پذیرش در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۷ شهریور تمدید شده است.

وی افزود: رشته های جدید و اصلاحیه دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تاکنون تعداد ۲۸ هزار و ۴۹۷ نفر در دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال ۱۳۹۷ ثبت نام کرده اند.

توکلی افزود: گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی، براساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی‌ بودن و با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: داوطلبانی که ثبت نام نکرده اند و همچنین داوطلبانی که پیش از این ثبت نام کرده اند می توانند در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام جدید و یا ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.