مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راه خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راه خراسان جنوبی و رئیس راهنمایی و رانندگی استان برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ علیرضا رضایی به عنوان رئیس جدید پلیس راه خراسان جنوبی و سرهنگ علیرضا عباسی به عنوان رئیس راهور استان معرفی شد.

رئیس سابق پلیس راه خراسان جنوبی در این مراسم گفت: طی چهار سال گذشته اقدامات مطلوبی در راستای کاهش حوادث جاده ای در استان اجرایی شده است.

سرهنگ حسین رضایی ادامه دا: به غیر از نیمه دوم سال ۹۶ که با حجم بالای ترافیک مواجه بودیم، سایر ایام سال با کاهش تلفات جاده ای مواجه بودیم.

وی با اشاره به تصادفات جاده ای در محورهای مواصلاتی بیان کرد: در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲ درصد کاهش تلفات جاده ای را داشته ایم.

رئیس سابق پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز تصادفات جاده ای جلوگیری کنند.

گفتنی است؛ سرهنگ حسین رضایی، رئیس سابق پلیس راه خراسان جنوبی به مقام بازنشستگی رسیده است.