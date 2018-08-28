مانور آمادگی در حوزه پدافند غیرعامل جنوب کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، محمدجواد مرادیان افزود: با توجه به اهمیت موضوع حفظ منابع در هنگام مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت، برگزاری یک مانور آمادگی در جنوب کشور را در دستور کار دارد.
مسئول اجرای مانور پاسخ تیمهای اضطراری جنوب کشور با اشاره به برنامهریزی برای اجرای این مانور در پاییز امسال، افزود: با توجه به تجربیات مرکز اورژانس فارس، طراحی، برنامه ریزی، مدیریت و نظارت برگزاری این مانور، به این مرکز سپرده شده است .
مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در این مانور دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی بوشهر، بندرعباس، یاسوج، فسا، جهرم، گراش، لار و یزد مشارکت خواهند داشت.
مرادیان گفت: در نشستهای مقدماتی کمیته برگزاری این مانور، مسایل فنی اجرای مانور بررسی شده و دیگر پیگیریهای لازم نیز در حال انجام است .
وی همچنین از همکاری بهداشت و درمان صنعت نفت، بهداری نیروهای نظامی و انتظامی و دیگر سازمانهای حوزه سلامت در این مانور خبر داد و اضافه کرد: بدون شک یکی از ارکان مدیریت بحران، آمادگی در برابر آن است و در این زمینه، همکاریهای بین بخشی اهمیت ویژهای دارد .
مرادیان برگزاری این مانور را تلاشی برای سنجش سطح آمادگی و نقاط قوت و ضعف عنوان و اضافه کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، در طول برگزاری مانور، یک یا چند تیم پاسخ اضطراری به محل اعزام شده و سطح آمادگی نیروها بررسی میشود.
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