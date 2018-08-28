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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

در نشست هیأت امنای استانی؛

روش‌های مناسب برای نظارت و ارزیابی آموزش عالی ارائه می شود

روش‌های مناسب برای نظارت و ارزیابی آموزش عالی ارائه می شود

روش‌ها و برنامه های مناسب برای نظارت و ارزیابی در زیرنظام های آموزش عالی در هشتمین نشست هیأت های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مرکز ناتک، هشتمین نشست سالیانه هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با حضور دبیران، کارشناسان و اعضای هیات های استانی با رویکرد ارائه روش‌ها و برنامه های مناسب برای نظارت و ارزیابی در زیرنظام های آموزش عالی در حوزههای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی به میزبانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی برگزار می شود.

تبیین فرآیندهای نظارت و ارزیابی سند برنامه جامع و راهبردی موسسات آموزش عالی، ارائه روشها و برنامه های موفق دبیران و کارشناسان هیأتهای استانی در خصوص نحوۀ نظارت و ارزیابی زیرنظام های آموزش عالی، هم اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات هیأت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی، اعلام نتایج ارزیابی عملکرد هیأتهای استانی از جمله اهداف برگزاری هشتمین نشست هیات های استانی اعلام شده است.

کد مطلب 4387522
زهرا سیفی

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