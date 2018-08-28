به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مرکز ناتک، هشتمین نشست سالیانه هیات های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف با حضور دبیران، کارشناسان و اعضای هیات های استانی با رویکرد ارائه روش‌ها و برنامه های مناسب برای نظارت و ارزیابی در زیرنظام های آموزش عالی در حوزههای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی به میزبانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی برگزار می شود.

تبیین فرآیندهای نظارت و ارزیابی سند برنامه جامع و راهبردی موسسات آموزش عالی، ارائه روشها و برنامه های موفق دبیران و کارشناسان هیأتهای استانی در خصوص نحوۀ نظارت و ارزیابی زیرنظام های آموزش عالی، هم اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات هیأت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی، اعلام نتایج ارزیابی عملکرد هیأتهای استانی از جمله اهداف برگزاری هشتمین نشست هیات های استانی اعلام شده است.