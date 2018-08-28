رسانه ها برای حضور در جشنواره «ابوذر» اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر سهرابی در این خصوص گفت: جشنواره رسانه ای «ابوذر» در هفته دفاع مقدس، توسط سازمان بسیج رسانه فارس و تعدادی از نهادها، ادارات و سازمان ها، با هدف شناسایی و توانمند سازی خبرنگاران، تقویت روحیه خودباوری، ارتقاء دانش و سواد رسانه ای، تولید محتوا با موضوعات جشنواره، تقویت نوشتار در فضای رسانه، ایجاد هم افزایی و ارتباط بیشتر بین اصحاب رسانه بر پا خواهد شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره رسانه ای استانی با عنوان ابوذر در فارس گفت: برای این جشنواره ۷ موضوع در نظر گرفته شده که مقاومت و دفاع مقدس، مسایل صنفی خبرنگاران، بصیرت و دشمن ‌شناسی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی و محرومیت ‌زدایی شامل می شود.

سهرابی اظهار کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند در بخش رسانه، اجرایی کردن اصل هشتم قانون اساسی و سازگاری با کم‌آبی در همه محورها آثار خود را ارسال کنند، اما بخش معضل پلاستیک تنها در محور کاریکاتور، سختی‌های کار محیط‌ بانان تنها در محور خبر، مشارکت مردم در حفظ محیط زیست تنها در محور عکس و همچنین سواد رسانه‌ای تنها در محور موشن‌گرافیک(تلفیق حرکت و صوت) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: آثاری که به دبیرخانه این جشنواره ارسال می شود باید در محورهای عکس، خبر، موشن گرافی، گزارش و کاریکاتور باشد و تنها در فاصله زمانی مورد اشاره یعنی ۱۶تیر تا ۳۱ شهریور در رسانه های برخط و یا مکتوب منتشر شده باشد.

سهرابی با تاکید بر اینکه موضوع شیراز، سومین حرم اهل بیت(ع)، به‌ صورتی ویژه برای این جشنواره در نظر گرفته شده عنوان کرد: ۲۹ مهرماه ۹۷ از برگزیدگان این رویداد هنری تجلیل می شود و برگزیدگان در دی ماه به بخش کشوری راه خواهند یافت و آثار ارسالی به جشنواره نیز در قالب کتابی به چاپ خواهد رسید.