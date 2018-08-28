افزایش ۱۹ درصدی تماس با ۱۱۰ بیانگر اعتماد مردم به پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فرشید پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با سرپرست استانداری کرمان ضمن تبریک به مناسبت هفته دولت گفت: طی سال‌های اخیر در مجموعه شورای اداری به ویژه شورای تامین استان و شهرستان کرمان شاهد وحدت و انسجام بوده‌ایم.

فرشید تصریح کرد: برای برقراری نظم و امنیت در جامعه نیاز به کمک و همراهی همه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط است؛ خصوصا در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دغدغه مردم و مسئولان است.

وی گفت: اخیرا شاهد احتکار کالاها و خرید ارز و امتناع از فروش اجناس مورد نیاز مردم توسط برخی از فروشندگان هستیم که برای شهروندان مشکلاتی را به وجود آورده است. ما نیاز داریم که سازمان‌های مربوطه به کمک ما بیایند و در این مسئله ورود پیدا کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان به تجمع خودروها و برخی فروشندگان کالاها که منجر به مشکلاتی شده اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس اخبار دریافت شده تجمع خودروها تحت عنوان جمعه بازار خودرو و همچنین برخی فروشندگان دور میدان هفت باغ موجب ترافیک و اختلال در نظم عمومی شده است.

وی افزود: در کلان شهرهایی همچون تهران نیز شاهد این تجمعات هستیم اما آن‌ها در مکان‌ها و ساعاتی که ترافیک کمتر است تجمع می‌کنند.

فرشید گفت: زمانی که پلیس برای ساماندهی به این تجمعات ورود پیدا می‌کند با مشکلاتی روبرو است و در بعضی موارد حتی منجر به ضرب و شتم افراد پلیس توسط این افراد هستیم.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان به سامانه ۱۱۰ اشاره کرد و افزود: چند سالی است که برای تسهیل در کار مردم سامانه ۱۱۰ راه‌اندازی شده که خوشبختانه باعث شده تا مردم از این طریق مشکلات خود را مطرح کنند و کمتر مراجعه حضوری داشته باشند.

فرشید بیان داشت: در سال جاری ۱۹ درصد افزایش تماس از طریق ۱۱۰ داشتیم که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته و شهروندان در بسیاری از موارد برای راهنمایی و ارشاد تماس می‌گیرند که اعتماد مردم به این مجموعه را می‌رساند.