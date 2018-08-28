به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سهشنبه با نگرانی سرمایهگذاران در مورد توانایی ترکیه برای مدیریت بحران به وجود آمده با آمریکا، لیر ترکیه افت کرد؛ وزیر مالی ترکیه، برات البایراک هشدار داد که تحریم ترکیه میتواند منطقه خاورمیانه را ناپایدار کند.
تنش به وجود آمده با واشنگتن بر سر دستگیری کشیش آمریکایی در ترکیه با اتهامات تروریستی، باعث شتاب گرفتن افت لیره شده است که تا به اینجای امسال ۳۸ درصد در برابر دلار سقوط کرده است.
در ساعت ۹:۵۰ صبح به وقت تهران، نرخ برابری لیره در برابر دلار به ۶.۲۰۰ رسید که در مقایسه با نرخ بسته شده دیشب که برابر با ۶.۱۲۰ بود، تضعیف شده است. در معاملات روز دوشنبه که اولین روز معاملاتی لیره پس از یک هفته تعطیلی به مناسبت عید قربان بود، نرخ برابری آن در مقابل دلار تا ۶.۳ هم سقوط کرد اما با ادامه معاملات اندکی بهبود یافت.
البایراک پس از دیدار با همتای فرانسوی خود در پاریس، به تلاش آنکارا برای روابطی بهتر با اتحادیه اروپا تاکید کرد و با مورد انتقاد قراردادن سیاستهای آمریکا گفت تحریمهای آمریکا در نهایت میتواند به بیشتر شدن بحران تروریسم و پناهجویان در منطقه منجر شود.
همچنین سرمایهگذاران نگران تحقیقات خزانهداری آمریکا در مورد فعالیتهای بانک دولتی هالک بانک ترکیه هستند که میتواند با اتهاماتی در ارتباط با تحریمهای تجاری ایران، منجر به جریمه سنگینی شود. این بانک اعلام کرده است که تمام تراکنشهای آن قانونی است.
ترکیه و ایالاتمتحده همچنین در مورد واگرایی منافع آنها در سوریه و اعتراض آمریکا به برنامه خرید سیستمهای دفاعی روسیه توسط آنکارا، اختلاف دارند.
این ماه رییسجمهور آمریکا دستور داد تعرفههای واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه، دو برابر شوند و باعث اعلام اقداماتی تلافیجویانه از سوی آنکارا شد.
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