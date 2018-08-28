لزوم برخورد با کسانی که در امور کشور سنگ اندازی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر سه شنبه در مراسم گرامی‌داشت شهیدان رجائی و باهنر که در شبستان امام زاده عبدالله گرگان برگزار شد، اظهار کرد: امروز استکبار جهانی با راه انداختن جنگ اقتصادی و روانی سعی در بر هم زدن نظام و ناامیدی بین مردم دارد.

وی افزود: امروز باید همه دولت‌مردان در کنار مردم باشند و در رفع موانع و مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند.

طهماسبی ادامه داد: بی شک باید با کسانی که در امور کشور بخصوص کار مردم سنگ اندازی می کنند، برخورد کرد، چرا که ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت برای گذر از شرایط سخت فعلی داریم.

وی با بیان اینکه مبارزه هزینه دارد، گفت: استکبار با شروع دوره جدید تحریم ها، جنگ روانی علیه انقلاب به راه انداخته و این مسئولیت بر عهده همه مدیران، مردم و رسانه ها است که نسبت به آگاه سازی مردم و اطلاع رسانی صحیح برای جامعه اقدام کنند.