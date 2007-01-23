فلسفه عاشورا تبیین احکام و ارزشهای دین اسلام است

حجت الاسلام دکتر سید رضا مؤدب سر دبیر فصلنامه شیعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امام حسین (ع) سالار شهیدان در خطبه و سخنرانی خود در عباراتی بسیار کوتاه اما پر معنا فلسفه قیام خود را عنوان کرد، گفت: در این خطبه آمده که " هدف از قیام من حکومت کردن یا به هم ریختن عمومی و یا ایجاد خلل در امور جامعه نیست بلکه هدف من اصلاح دین جدم - پیامبر اکرم(ص)- اسلام است که با گذشت حدود نیم قرآن دچار کاستیهایی شده است".

وی تأکید کرد: امام حسین (ع) از باب مسئولیت امامت و حکومت بر خود لازم می بیند تا دین، احکام و ارزشهای اسلام را بر اساس آنچه که از پدر و جد خود که با معارف آشنا هستند فرا گرفته به شکل صحیح معرفی کند و هنجارها و ناهنجاریها را از سرچشمه معرفت که پیامبر است گرفته آن را معرفی کند. این نشان می دهد که با گذشت حدود نیم قرن از ظهور اسلام حاکمان و مدعیان رسالت دین را از مسیر و راه اصلی خود منحرف کرده و برخی رسوم و آدابی را به دین و پیامبر اکرم (ص) نسبت دادند که حضرت آن را نپذیرفت. مانند حکومت برای اشراف زادگان است و یا اینکه حکومت به وراثت می رسد، اما قرآن ملاک برتری انسانها را تقوای آنها می داند.

حجت الاسلام دکتر سید رضا مؤدب با اشاره به اینکه امام حسین (ع) معتقد بود که رهبری زمان از پدر به پسری می رسد که متقی و پاکدامن باشد و از این رو شجره طیبه پیامبر اکرم (ص) انتخاب شد، تصریح کرد: حضرت امام حسین (ع) به سنتهای امر به معروف و نهی از منکر توجه داشت و معتقد بود که در جامعه و روزگار خود معروفها فراموش و منکرها شهره یافته اند، از این رو امام حسین(ع) تصمیم داشت تا ساحت جدیدی از معروفها پیدا و به مردم بشناساند و چهره منکرها را بیشتر روشن کند.

سر دبیر فصلنامه شیعه شناسی افزود: در آن زمان از سوی دشمنان از حضرت علی (ع) که چهره بسیار گرانقدری نزد صحابه داشت و در واقع تجسم تقوا بود، آنقدر تبلیغ منفی کرده بودند که در برخی از محافل برای ایشان ارزشی قائل نمی شدند و در این راستا منکرهای زیادی پیش آمد، از این رو امام حسین (ع) سعی داشت تا سنتهای باطل را از بین برده و به بازسازی و نوین سازی سنتهای واقعی از طرف خداوند متعال اقدام کرده و همچنین به معرفی حضرت علی (ع) بپردازد.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به اینکه باید شناخت دقیق نسبت به معروفها و سنتهای اصیل دینی داشت، یاد آور شد: در روزگار امروز باید به شناخت کلمات، پیروی از امامان و سنت علمی معارف بپردازیم و منبع و مصدر ما آنها باشند. به همین جهت بود که حدود 30 سال پیش امام خمینی(ره) با الگوبرداری از قیام امام حسین(ع) انقلاب کرد. در آن دوران بسیاری از معروفها چون حجاب، پاکدامنی و عدالت از بین رفته بود، این انقلاب احیای این سنتها بود.

وی در ادامه یاد آوری کلمات و معارف امام حسین (ع) را در ایام محرم برای جامعه اسلامی ایران مناسب خواند و گفت: باید خوبیها را با عمل و گفتار معرفی کرد و در مسائل مهم جامعه به کار گرفت.