به گزارش خبرنگار مهر، مریم رشتچی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران، افزود: خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند و رسالت بسیار سنگینی بر دوش دارند.
وی اظهار کرد: تعامل با خبرنگاران یکی از وظایف دستگاه تعلیم و تربیت است و توسعه هر کشوری منبعث از رسانهها و فضای شفافی است که از طریق مطبوعات ایجاد میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان گفت: دستگاه تعلیم و تربیت به جهت گستردگی کار خود باید پاسخگوی عامه مردم باشد و رسانهها در توسعهیافتگی جامعه بسیار مؤثر هستند.
رشتچی از فعالیت ۱۵ هزار معلم رسمی آموزشوپرورش در استان زنجان خبر داد و ابراز کرد: معلمان جزو زحمتکشترین اقشار جامعه هستند که در حال خدمترسانی هستند.
وی افزود: معلمانی که در مدارس مشغول تحصیل هستند، در تمام مراحل گزینشهای علمی، اخلاقی و اعتقادی شرکت میکنند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان تصریح کرد: آموزشوپرورش یکی از خانوادههای پرجمعیت در کشور است و ۱۹۰ هزار دانشآموز در مهر امسال در سر کلاس ها حاضر میشوند.
رشتچی افزود: ۵۵۰ هزار نفر افراد بهصورت مستقیم در ارتباط با ثبتنام دانش آموزان خود درگیر هستند.
وی بابیان اینکه وضعیت اعتبارات دولت خوب نیست، گفت: از سوی دولتمردان اعلامشده و این موضوع نافی حمایت دستگاهها از رسانهها نمیشود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان گفت: نوع مدارس زیاد است و مردم باید برای توسعه مدارس غیردولتی کمکحال آموزشوپرورش باشند.
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