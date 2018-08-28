به گزارش خبرنگار مهر، فرشته طهماسبی در حاشیه اختتامیه هشتمین جشنواره ملی کتابخوانی رضوی در مرکز لرستان با اشاره به کمبود فضای مطالعه در لرستان، اظهار داشت: در حال حاضر پروژه های نیمه تمام کتابخانه ای زیادی در سطح استان وجود دارد.

وی تعداد پروژه های نیمه تمام کتابخانه ای استان را ۱۴ مورد عنوان کرد و گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان با تاکید بر ضرورت تکمیل این پروژه ها برای افزایش سرانه مطالعه ای لرستان، بیان داشت: در این راستا می طلبد که اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی لرستان در شورای برنامه ریزی عضو شود تا روند تکمیل و اختصاص اعتبار به این پروژه ها را پیگیری کند.