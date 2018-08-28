ساخت ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در مراسم بهره برداری از این پروژه با بیان این که توجه ویژه ای به زیرساخت های حمل و نقل در این استان صورت می گیرد، افزود: در گذشته محور گراش- اوز شاهد تصادفات و تلفات بالایی بوده است که امیدواریم با افتتاح این طرح، تصادفات به حداقل کاهش یابد.

وی با اشاره به این که سراسر مسیر شیراز به لارستان و محور گراش به خنج باید به صورت چهارخطه باشد، گفت:خوشبختانه با همت مسئولان و مدیران و مردم منطقه این هدف در حال پیگیری است.

تبادار با بیان این که افتتاح باند دوم محور گراش- اوز هدیه ای از دولت تدبیر و امید به مردم با کرامت و سخاوتمند گراش و اوز است، افزود: در طول هفته دولت در شهرستان گراش ۳۵ میلیارد تومان طرح به بهره برداری می رسد که نشان دهنده توجه دولت به این شهرستان است.

وی همچنین در حاشیه این مراسم با بیان این که متاسفانه در سطح کشور بیشترین تلفات جاده ای در استان فارس روی می دهد، گفت: در همین شرایط مالی، نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر بزرگراه و بیش از ۳۰۰ کیلومتر آزادراه در دست اقدام داریم که آزادراه شیراز- اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین آزادراه های کشور حداکثر تا ابتدای سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار فارس با اشاره به این که توسعه راه ها، عمران و آبادی را در پی خواهد داشت، گفت: توسعه محور گراش- اوز نیز موجب ارتقای وضعیت شهرستان گراش و شهرستان های اطراف خواهد شد.

گفتنی است پروژه باند دوم محور گراش-اوز به طول ۱۴.۵ کیلومتر با هزینه ۱۶۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

برای احداث این پروژه ۹۰ هزار مترمکعب خاکریزی و ۴۵ هزار مترمکعب خاکبرداری صورت گرفته است.