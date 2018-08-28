العامری از پیشرفت در روند تشکیل ائتلاف بزرگ پارلمانی عراق خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح امروز سه شنبه از آخرین رایزنی های ائتلاف الفتح برای تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی خبر داد.

وی تاکید کرد: ما در راستای جذب همه حرکت خواهیم کرد و پیشرفت مداومی در روند تشکیل ائتلاف بزرگ وجود دارد و همه برای تشکیل آنها دعوت به گفتگو شده اند.

العامری گفت: ما توانستیم که از طایفه گری در تشکیل دولت آینده دور شویم و باید نشست هایی برای تشکیل اصول و پایه های مرحله آتی سیاسی از سوی همه گروههای پیروز انتخابات برگزار شود. باید جلسه اول پارلمان با حضور همه باشد تا درباره شروع خوب در پارلمان توافق شود. ملت عراق به ائتلاف بزرگ و کوچک کاری ندارد بلکه خواهان افرادی است که وطن پرست باشند.

رئیس ائتلاف الفتح بیان کرد: ائتلاف بزرگ آن است که از امضای همه نمایندگان برخوردار باشد. این پارلمان متفاوت از قبل است. در این مرحله چالش دیگری و جود دارد و آن این است که دولت جدید باید خدمات به شهروندان ارائه دهد.