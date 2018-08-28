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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

استاندار خراسان رضوی:

مشهد نیازمند فضای سبزمناسب برای تامین هوای پاک است

مشهد نیازمند فضای سبزمناسب برای تامین هوای پاک است

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: یکی از نیاز های مهم مشهد ایجاد فضای سبزمناسب برای تامین هوای پاک است.

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضارشیدیان ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از پارک موضوعی دانش مشهد اظهار کرد: توسعه فضاهای عمومی مثل پارک ها به آرامش اجتماعی جامعه بیشتر کمک می کند زیرا هر چه مردم در فضاهای عمومی مناسب بیشتر حضور داشته باشند و با یکدیگر ارتباط و تعامل کنند در آرامش اجتماعی اثر بیشتری دارد.

وی افزود: مشابه این پارک را درشهرهای مختلف برای بهره مندی دانش آموزان نیاز داریم زیرا در نظام آموزشی جدید آموزش صرف در درون کلاس کافی نیست  و ایجاد مراکزی مانند این مجموعه در فضایی مناسب با امکانات و دستاوردهایی که  تصویری ملموس از تحولات دانشی و علمی و دستاوردهای بشری را در طول قرن ها از نزدیک ارائه کند برای دانش آموزان بسیار جذاب است و در این رابطه معلمان ،اساتید و شرکت های دانش بنیان که در تولید و ساخت این المان ها و نمادها به صورت علمی اقدام کرده اند نسبت به توسعه آن ومشارکت در این زمینه اقدام کنند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد:تعاملی که بین شهرداری و آموزش و پرورش برای بهره گیری از ظرفیت این پارک برای امور کمک آموزشی انجام شده باید دنبال شده و توسعه یابد و برای شهرهای دیگر هم امکانات و زمین های مشابه این فضا برایشان فراهم شود.

رشیدیان گفت: براساس گزارش ها شهرداری مشهد هم اکنون ۵۰ پارک در دست احداث دارد که ۳۰ مورد در مناطق محروم و ۲۰ پارک در مناطق برخوردار است که خود بیانگر رویکرد شهرداری و شورای شهر مشهد دررعایت  و تحقق عدالت توزیعی و برخورداری همه شهروندان از خدمات و امکانات و ظرفیت های شهری است.

وی ادامه داد: هم اکنون بر اساس اعلام شهرداری مشهد سرانه فضای سبز این کلانشهر به ۱۶ متر رسیده است وبا توجه به بزرگ شدن مشهد و سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن و ۳۰ میلیون زائر در سال ،این شهر نیازمند فضای سبزمناسب برای تامین هوای پاک برای مردم است و تا کنون در این رابطه تلاش های زیادی شده و بخشی هم در برنامه است و امید است توسعه این فضاها ادامه یابد.

کد مطلب 4387595

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