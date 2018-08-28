مشهد نیازمند فضای سبزمناسب برای تامین هوای پاک است

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضارشیدیان ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از پارک موضوعی دانش مشهد اظهار کرد: توسعه فضاهای عمومی مثل پارک ها به آرامش اجتماعی جامعه بیشتر کمک می کند زیرا هر چه مردم در فضاهای عمومی مناسب بیشتر حضور داشته باشند و با یکدیگر ارتباط و تعامل کنند در آرامش اجتماعی اثر بیشتری دارد.

وی افزود: مشابه این پارک را درشهرهای مختلف برای بهره مندی دانش آموزان نیاز داریم زیرا در نظام آموزشی جدید آموزش صرف در درون کلاس کافی نیست و ایجاد مراکزی مانند این مجموعه در فضایی مناسب با امکانات و دستاوردهایی که تصویری ملموس از تحولات دانشی و علمی و دستاوردهای بشری را در طول قرن ها از نزدیک ارائه کند برای دانش آموزان بسیار جذاب است و در این رابطه معلمان ،اساتید و شرکت های دانش بنیان که در تولید و ساخت این المان ها و نمادها به صورت علمی اقدام کرده اند نسبت به توسعه آن ومشارکت در این زمینه اقدام کنند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد:تعاملی که بین شهرداری و آموزش و پرورش برای بهره گیری از ظرفیت این پارک برای امور کمک آموزشی انجام شده باید دنبال شده و توسعه یابد و برای شهرهای دیگر هم امکانات و زمین های مشابه این فضا برایشان فراهم شود.

رشیدیان گفت: براساس گزارش ها شهرداری مشهد هم اکنون ۵۰ پارک در دست احداث دارد که ۳۰ مورد در مناطق محروم و ۲۰ پارک در مناطق برخوردار است که خود بیانگر رویکرد شهرداری و شورای شهر مشهد دررعایت و تحقق عدالت توزیعی و برخورداری همه شهروندان از خدمات و امکانات و ظرفیت های شهری است.

وی ادامه داد: هم اکنون بر اساس اعلام شهرداری مشهد سرانه فضای سبز این کلانشهر به ۱۶ متر رسیده است وبا توجه به بزرگ شدن مشهد و سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن و ۳۰ میلیون زائر در سال ،این شهر نیازمند فضای سبزمناسب برای تامین هوای پاک برای مردم است و تا کنون در این رابطه تلاش های زیادی شده و بخشی هم در برنامه است و امید است توسعه این فضاها ادامه یابد.