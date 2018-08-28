یک بهله عقاب طلایی در شهر گناوه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، پس از بررسی گزارش‌های مردمی مبنی بر مشاهده یک بهله پرنده شکاری عقاب طلایی در شهر گناوه ماموران این اداره به محل مذکور مراجعه کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: این پرنده پس از جدا شدن از طبیعت توسط متخلفین به دلیل عدم نگهداری صحیح و جدا شدن از زیستگاه اصلی خود دچار ضعف عمومی شدید شده است.

حسین دلشب افزود: عقاب طلایی کشف شده متاسفانه قادر به پرواز نبوده و در کنار خیابان رها شده بود.

وی اظهار داشت : با رعایت کلیه نکات فنی و بهداشتی این بهله عقاب جهت مداوا به استان انتقال داده شد تا پس از بهبود در ارتفاعات استان فارس که زیست گاه این نوع عقاب می باشد رها سازی گردد.

دلشب با اشاره به اینکه این عقاب از گونه عقاب طلایی با سن تقریبی حدود ۲ سال و جنس ماده است، گفت: با توجه به نوع گونه و عدم مهاجرت به مناطق گرمسیری به نظر می رسد شکارچیان و افرادی سودجو عقاب را به منظور خرید و فروش، زنده گیری کرده ولی بدلیل وجود شرایط نامناسب و همچنین عدم توانایی متخلفین در نگهداری اینگونه آن را در محیط شهری رها کرده‌اند.