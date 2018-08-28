تسلیت دردسرساز وزیر خارجه سعودی/ الجبیر به جاده خاکی زد!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- حنیف غفاری: واشنگتن پست گزارش داده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مانع از صدور بیانیه رسمی کاخ سفید در خصوص مرگ مک کین شد.

طی دو سال گذشته، اختلافات سیاسی زیادی میان جان مک کین و ترامپ وجود داشت. مک کین در جریان برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ۲۰۱۶ میلادی، سیاست های ترامپ را به صورت صریح مورد انتقاد قرار داده بود.

اما حواشی مربوط به مرگ مک کین، تنها محدود و محصور به جامعه سیاسی ایالات متحده آمریکا نیست. ماجرا از این قرار است که عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در پیام تسلیت خود به مناسبت مرگ سناتور ایالت آریزونا، از وی به عنوان یک قهرمان یاد کرد، موضوعی که به شدت خشم ترامپ را برانگیخت.

در حالی که ترامپ در پیام غیر رسمی و توئیتری خود تنها احترام خود نسبت به مک کین و همدردی خود با خانواده وی را اعلام کرد، عادل الجبیر پیام تسلیت متفاوتی را در این باره منتشر کرد:

«صمیمانه‌ ترین تسلیت خود را تقدیم خانواده سناتور مک ‌کین می‌کنیم، آمریکا یک قهرمان را از دست داد. من یکی از دوستانم را از دست دادم که او را از بیش از ۱۳ سال پیش می‌شناختم.»

استفاده از لفظ «قهرمان» درباره جان مک کین از سوی مهره سعودی کاخ سفید، مسلما با واکنش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مواجه خواهد شد. در شرایطی که جامعه آمریکا نسبت به مخالفت های سیاسی عمیق جان مک کین به عنوان یک جمهوری خواه سنتی با ترامپ آگاه است و جمهوریخواهان مخالف ترامپ قصد دارند خط مشی مک کین را در قبال وی ادامه دهند، قهرمان خواندن سناتور آریزونا از سوی عادل الجبیر با استقبال ترامپ مواجه نخواهد شد.

حتی در وضعیتی بدتر، امکان دارد ترامپ اظهارات جبیر را به مثابه چراغ سبز وی به جمهوریخواهان مخالف خود تلقی کرده و با توجه به روحیات خاص خود، به نوعی از وزیر خارجه سعودی انتقام بگیرد.

منابع آگاه در آمریکا طی ماههای اخیر اعلام کرده اند که میان جمهوریخواهان بر سر استمرار حمایت از ریاست جمهوری دونالد ترامپ اختلافاتی به وجود آمده است. اگرچه نومحافظه کاران و اعضای تی پارتی به سبب حضور افرادی مانند جان بولتون و مایک پمپئو به حامیان رئیس جمهو فعلی آمریکا تبدیل شده اند، اما عده ای از جمهوریخواهان سنتی که اتفاقا در سنا و مجلس نمایندگان نیز دارای نفوذ هستند، نسبت به برکناری ترامپ از قدرت و جایگزینی فردی دیگر در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده بی میل نیستند.

چندی پیش هم «جف فلیک» سناتور جمهوریخواه علنا از سران حزب متبوع خود خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ فرد دیگری را به جای دونالد ترامپ معرفی کنند.

در هر حال، قهرمان خواندن مک کین از سوی عادل الجبیر به مذاق رئیس جمهور جنجالی ایالات متحده آمریکا خوش نیامده است. با این حال مشخص نیست که ترامپ بر سر این موضوع چه مواجهه ای با مقامات سعودی و وزیر خارجه این کشور خواهد داشت.

پیش بینی می شود ترامپ به دلیل حساسیت افکار عمومی از مواجهه مستقیم با سعودی ها بر سر این مسئله اجتناب کند اما در نوع رفتار و حتی برخی حمایت های پشت پرده خود از جبیر و همراهانش تغییراتی به وجود آورد.