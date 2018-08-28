به گزارش خبرنگار مهر، سجاد جعفرزاده ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی توامندسازی مدیران موسسات فرهنگی «قرآن و عترت» استان اظهارداشت: موزش‌های قرآنی باید فکر و ذهن مردم را در مسیر قرآن هدایت کنند از این رو نیازمند دمیده شدن روحی دوباره در مجموعه این فعالیت‌ها توسط ابتکارات موسسات قرآنی هستیم.

وی اظهار داشت: کسانی که متولی امور قرآنی هستند خود نیز باید قدرت تاثیر بر روی مخاطبان را داشته باشند و این جز با خودسازی فعالان عرصه قرآن مقدور نمی‌شود.

محمد مهدی حاذقی راد استاد دانشگاه ارومیه نیز در این کارگاه آموزشی بیان داشت: موسسات قرآنی در واقع تجمع سازمان یافته عده ای کارشناس در امور قرآن با عزم و انگیزه برای فعالیت قرآنی برای جامعه است به عبارتی تحقق فعلیت جامعه برای فعالیت قرآنی است.

وی در ادامه افزود: تحقق عالی ترین رفتار اجتماعی در توسعه ی فرهنگ قرآنی است از این رو یکی از شاخصه های توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه، توانمندسازی و آموزش مدیران موسسات قرآنی است.

حاذقی راد تصریح کرد: بنا به فرموده ی رهبر معظم انقلاب، کاری که قرآنی‌ها امروز در کشور ما می‌کنند یک کار راهبردی و مهم است. از ویژگی های یک مؤسسه ی توانمند می توان به اهمیت دادن به برنامه‌ریزی جهت رسیدن به اهداف کلی مؤسسه، همچنین برنامه‌ریزی نیازهای مخاطبان و آماده سازی بهترین وسایل آموزشی، با توجه به مقدورات استفاده از مناسبترین و متناسبترین آنها است.

این استاد قرآنی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه برنامه های قرآنی در طول سال دایر است، موسسات قرآنی برای اجرای این برنامه ها احتیاج به بودجه کافی دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: برای برگزاری کلاس های قرآنی همچون تجوید، روخوانی می بایست از نیروهای متخصص و با تجربه استفاده شود تا در آینده قرآن آموزانی باسواد داشته باشیم.

استاد دانشگاه ارومیه اضافه کرد: برای تحقق یافتن این امر باید همه ی اداراتی که در زمینه ی توسعه و ترویج قرآن کریم با موسسات و اتحادیه قرآنی همکاری دارند تعامل و همکاری مستمر و بیش از پیش داشته باشند.