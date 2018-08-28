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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

سرگئی لاوروف:

تلاش های روسیه در سوریه با هدف تسریع در روند سازش سیاسی است

تلاش های روسیه در سوریه با هدف تسریع در روند سازش سیاسی است

وزیر خارجه روسیه در گفتگویی اعلام کرد که تلاش های مسکو در سوریه با هدف تسریع در روند سازش سیاسی در این کشور صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با روزنامه «براودا» چاپ اسلواکی اظهار داشت: تلاش های روسیه در سوریه همواره با هدف کمک به تحقق سازش سیاسی در این کشور در اسرع وقت صورت می گیرد.

وی با اعلام این خبر افزود: هدف اصلی تلاش های ما در سوریه این است که به روند سازش سیاسی در این کشور بر اساس قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت و توجه به نتایج کنفرانس گفتگوی ملی سوریه در سوچی سرعت ببخشیم.

لاوروف خاطرنشان کرد: روسیه با همکاری شرکای خود به بازگشت آوارگان سوری به کشورشان کمک می کند. گام بعدی در سوریه، بازسازی زیرساخت های تخریب شده و بازسازی اقتصاد این کشور است.

وزیر خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که سوریه با همکاری قاطعانه نظامیان روس و تلاش های دیپلماتیک توانست ضربات سهمگینی به تروریست ها وارد و حاکمیت سوریه را حفظ کند.

کد مطلب 4387606

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