۴۶ طرح عمرانی در پردیس کلنگ زنی و یا افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان پردیس در جمع خبرنگاران گفت: در هفته دولت ۳۴ طرح عمرانی با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان افتتاح و ۱۲ طرح کلنگ زنی می شود و علاوه بر آن ۸ هزار واحد مسکن مهر نیز در این هفته تکمیل و تحویل متقاضیان می شود.

وی گفت: در مسکن مهر تنها واحد مسکونی ساخته نمی شود، باید علاوه بر ساخت واحد مسکونی زیرساخت ها را برای متقاضیان فراهم کرد، امروز شهرداری پردیس ۲ دستگاه بالابر ۵۶ متری و ۴۲ متری خریداری کرده است، پروژه ۱۰ هزار متر مکعبی و زمین چمن مصنوعی افتتاح شد.

استاندار تهران اضافه کرد: کل پروژه های استان تهران که در هفته دولت افتتاح می شود، حدود ۳هزار میلیارد تومان است، که هزار میلیارد تومان آن مسکن مهر، یک هزار ۱۰۰ میلیارد تومان طرح های عمرانی و مابقی طرح های اقتصادی و خیرساز است.

وی گفت: امسال به دلیل کاهش بارش ها و کمبود آب پشت سدها ما را با مشکل برق مواجه ساخت، حدود ۵۰۰ مگاوات برق در استان تهران بود، که سعی داشتیم خاموشی کمی به مردم داده شود، از مردم متشکرم که با صرفه جویی مناسب به عبور از این مشکل کمک کردند.

مقیمی افزود: برنامه داریم که ادارات ۲۰ درصد صرفه جویی کنند، در هفته دولت طرح های آبیاری تحت فشار متعدد در استان تهران به بهره برداری رسید، که راندمان را بالا می برد.

باید نیروگاه های گازی، خورشیدی، سیکل ترکیبی و بادی را افزایش دهیم، تا کم تر با کمبود برق مواجه شویم.

وی گفت: برای نداشتن قطعی برق باید در مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم و از طرفی سرمایه گذار برای تولید برق پاک جذب کنیم.

مقیمی افزود: باید بدانیم افرادی که مریض به بیمارستان می اورد را کمک کنیم و کسی اجازه ندارد بیمار را حتی در صورتی که پول ندارد نپذیرد.