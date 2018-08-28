بازدید از موزه تنوع زیستی اصفهان رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت بازدید از موزه تنوع زیستی محیط زیست استان اصفهان رایگان است و علاقهمندان میتوانند در ساعات اداری به اداره کل محیط زیست استان اصفهان واقع در میدان لاله، ابتدای خیابان پروین مراجعه کنند.
در این موزه ۶۹۴ نمونه انواع ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران، صدف های دریایی، مرجان ها، سنگ ها، کانی ها و گیاهان به همراه ۳۸ قاب حشره نگهداری می شود.
این موزه به منظور آشنایی شهروندان با ویژگیهای حیوانات مناطق حفاظت شده در هر استان و همچنین تحقیق و پژوهشهای لازم بر روی گونههای گیاهی و جانوری دراختیار عموم قرار دارد.
این موزهها در هر کشور خزانه ملی برای حفظ سرمایههای زیستی و حفظ این امانتها برای انتقال به نسلهای آینده هستند.
گفتنی است امکان بازدید مجازی از موزه تنوع زیستی استان اصفهان با مراجعه به پایگاه اداره کل محیط زیست استان اصفهان نیز وجود دارد.
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