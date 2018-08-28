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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

فرماندار پیرانشهر:

ظرفیت نفوذ گاز در شهرستان پیرانشهر به ۸۰ درصد افزایش یافت

ظرفیت نفوذ گاز در شهرستان پیرانشهر به ۸۰ درصد افزایش یافت

ارومیه - فرماندار پیرانشهر گفت: ظرفیت نفوذ گاز در شهرستان پیرانشهر به ۸۰ درصد افزایش یافت.

سید علی ترابی فرماندار پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  نسبت تمرکز جمعیت شهرستان پیرانشهر، ۳۱ درصد در روستا و ۶۹ درصد در شهراست افزود: یکی از برنامه های دولت ایجاد زیرساخت ها در روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهر و کاهش حاشیه نشینی است و بر همین اساس امسال تعداد ۲۲ روستا از نعمت گاز بهره مند خواهند شد که ۹ پروژه گازرسانی در بخش های مرکزی و لاجان از این طرح آماده بهره برداری است.

وی در رابطه با اعتبار این طرح ادامه داد: مدت زمان اجرای پروژه گازرسانی برای ۹ روستا دو سال پیش بینی شده بود که از سال ۹۵ شروع شده و در سال ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار پیرانشهر افزود: اعتبار کل این طرح بیش از ۴۰ میلیارد ریال است که با اتمام پروژه تعداد ۶۷۸ خانوار از نعمت گاز بهره مند شده و ضریب نفوذ گاز در شهرستان را ۷ درصد افزایش خواهد داد که با احتساب شین آباد و بهره برداری ۲۲ روستای دیگر، ضریب نفوذ گاز در شهرستان به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.

ترابی در خصوص پروژه محور خالدار در این شهرستان افزود:  امروز به صورت نمادین با افتتاح پروژه محور خالدار-سیلوه-پیره کانی، پروژه ۹ روستا به بهره برداری خواهد رسید که برای محور خالدار تا پیره کانی ۱۱۸۸۴ متر با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیارد ریال لوله گذاری شده است و با افتتاح طرح، ۱۵۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 4387610

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