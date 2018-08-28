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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

یک کارشناس فرهنگی:

لازمه جهانی شدن غدیر، پیاده سازی عدالت اجتماعی است

لازمه جهانی شدن غدیر، پیاده سازی عدالت اجتماعی است

حجت الاسلام موسوی طهرانی گفت:  برای جهانی سازی غدیر باید عدالت را به معنای واقعی خود در جامعه پیاده می‌کردیم و شرارت مالی و دست اندازی به حقوق مردم را قطع می‌کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه « گفت و گوی فرهنگی» رادیو گفت و گو با موضوع جهانی بودن و ابدی بودن پیام های غدیر با حضور حجت الاسلام کاظم موسوی طهرانی کارشناس فرهنگی و مذهبی روانه آنتن شد.

این کارشناس مذهبی در ابتدای مطلب اظهار کرد: غدیر یک واقعه تاریخی است اما آنچه که می تواند جهانی و ابدی باشد، پیام نهفته در باطن غدیر است که امروز ظرفیت عظیمی برای جهانی شدن را دارد.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در غدیر خم پیام خدا را به مردم ابلاغ نمود و جمعیت زیادی حاضر بودند و مشارکت کردند. برای جهانی شدن این واقعه باید به پیام اصلی و نهفته درون آن توجه کرد.

حجت الاسلام موسوی طهرانی خاطرنشان کرد: محتوای غدیر به آموزه های توحیدی، فطری و بشری و اصیل انبیاء الهی برمی گردد. شاخص ترین آموزه ها عدالت اجتماعی برای همه انسان ها است.

کارشناس فرهنگی در ادامه گفت: آیات فراوانی از قرآن کریم در مورد عدالت وجود دارد. موعظه خداوند این است که انسان ها همه برخیزند و برای خدا قیام کنند. این مسئله در دل غدیر نهفته است چراکه می تواند جهانی و ابدی باشد.

حجت الاسلام موسوی طهرانی عنوان کرد: در واقعه غدیر قرار بر این است که سلسله جلیله انبیاء با پیامبر اسلام به اتمام برسد و ختم شود و حلقه اتصالی بین نبوت و ولایت و امامت ایجاد شود و این امامت تداوم سیر تاریخی انبیاء در گستره تاریخ است.

این کارشناس مذهبی همچنین گفت: در ابتدا باید پیام اصلی غدیر را در جامعه خود که مدعی پیروی از امامان هستیم بیاوریم و در اختیار مردم قرار دهیم و به جهان معرفی کنیم و به همان میزان که مورد توجه بیشتر مردم جهان قرار بگیرد در گستره تاریخ ابدی تر و جاودانه‌تر خواهد شد.

حجت الاسلام موسوی طهرانی با اشاره به ابزار جهانی کردن پیام های غدیر یادآور شد: می‌توان از ابزار رسانه ها که امروزه بیشتر فضای اجتماعی افراد را در برگرفته برای ابلاغ پیام بهره بگیریم و استفاده کنیم.

 وی در ادامه مطلب اضافه کرد: علاوه بر این می توان از ابزار مکتوب، کتابت و به جای گذاشتن آثاری به عنوان پیام محتوایی غدیر و همچنین از ابزار هنر در همه ابعاد به ویژه در حوزه معماری و نقاشی و خطاطی برای نسل های آینده استفاده نمود که متاسفانه در این زمینه خیلی کم کار شده است.

حجت الاسلام موسوی طهرانی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: ما به همان اندازه می‌توانیم غدیر را جهانی و جاودانه کنیم که بتوانیم آن را به عرصه اجتماعی مردم وارد کنیم. برای جهانی سازی غدیر باید عدالت را به معنای واقعی خود در جامعه پیاده می کردیم و شرارت مالی و دست اندازی به حقوق مردم را قطع می کردیم و اینگونه پیام غدیر به همه جهان سرایت پیدا می کرد اما متاسفانه از این مسائل غافل شده ایم.

کد مطلب 4387617

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