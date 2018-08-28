به گزارش خبرنگار مهر، چند روز گذشته بود که نامه کودکان منطقه کلاک کرج به شهرداری منطقه اشان در فضای مجازی منتشر و با واکنشهای جالبی همراه شد. کودکان در این نامه از شهردار منطقه خواسته بودند که برایشان زمینبازی احداث کند، نامهای که به گفته آرش یگانه شهردار منطقه یازده کرج آنقدر شیوا نگاشته شده بود که شهردار نیز به جمع درخواستکنندگانش پیوست.
کودکان شهرک طالقانی منطقه کلاک در نامه اشان به شهردار نوشتهاند؛ «ما بچههای شهرک، ورزش اسکیت را خیلی دوست داریم و چون زمین اسکیت نداریم مجبوریم در کوچه و خیابان اسکیت کنیم، و آسفالت بسیار خراب است و همیشه زمین میخوریم و نگران تصادف ماشینها هستیم از شما خواهش میکنیم یک زمین اسکیت برای ما درست کنید چون ما هیچ امکانات تفریحی نداریم و حوصله امان خیلی سر میرود.»
جانمایی زمین بازی برای کودکان کلاکی
اما شنیدن صحبتهای شهردار منطقه خالی از لطف نیست، آرش یگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بازدیدهای مستمری از محلات منطقه انجام میشود تا کاستیها احصاء و برای رفعش اقدامات لازم انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه شهرک طالقانی یکی از محلات منطقه است که در پایین جاده مخصوص حوالی ریل راهآهن قرار گرفته، گفت: طی بازدیدهای که از محله انجام شد، ورودی و آسفالت برخی خیابانها موردبازسازی قرار گرفت.
شهردار منطقه یازده کرج به نامه کودکان شهرک طالقانی اشاره کرد و گفت: چند روز گذشته نامهای از کودکان این محله به دستم رسید که درخواست احداث زمینبازی داشتند.
یگانی از نوشتن نامه توسط کودکان محله بهعنوان اتفاقی خوشایند یادکرد و گفت: این مهم نشان از اعتمادی است که کودکان دارند و این اصل باید بهعنوان یک سرمایه اجتماعی موردتوجه قرار گیرد.
وی با اشاره به جانمایی زمین در شهرک طالقان برای بازی کودکان، گفت: زیرسازی زمین در حال انجام است.
ایجاد پیست دوچرخه سواری در حاشیه رودخانه کرج/احیای کوچه باغ های کلاک
شهردار منطقه یازده شهرداری کرج در بخش دیگری با اشاره به احداث پیست دوچرخهسواری در محدوده رودخانه کرج، گفت: با پیگیریهای انجامشده و مساعدت عضو شورای شهر مقررشده است پیست دوچرخهسواری در حدفاصل پل فردیس تا پل کرج در حاشیه رودخانه احداث شود.
یگانی با تأکید بر اینکه منتظر تائید اعتبار این پروژه توسط شورای شهر هستیم، گفت: در صورت تحقق این مهم، عملیات اجرایی پروژه در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
وی در بخش دیگری با اشاره به اجرای طرح احیای کوچهباغهای کلاک، گفت: طرح احیای کوچهباغهای قدیمی کلاک در دستور کار است و این مهم در راستای توسعه فضاهای گردشگری محلات انجام میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، کلاک منطقهای در شمال شرق کلانشهر کرج است. منطقهای که در زمانهای نهچندان دور به کوچهباغهای قدیمیاش معروف بوده است.
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