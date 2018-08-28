الگوی کشاورزی در ایلام از زراعت به باغداری تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز سه شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: امروز کشت بسیاری از محصولات کشاورزی به دلیل مصرف بالای آب به صرفه نیست.

وی افزود: کشت گلخانه ای و توسعه باغداری در این زمینه باید به عنوان راهکارهای جایگزین دنبال شود ضمن اینکه از تجربیات سایر استان های موفق نیز برای توسعه این امر استفاده شود.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: استاندار ایلام یادآور شد: اراضی شیبدار در استان می توانند برای توسعه باغداری مورد استفاده قرار گیرند و در صورت حمایت می توان از این محل ارزش افزوده بالایی ایجاد کرد.

استانداری ایلام آمادگی دارد برای راه اندازی و موفقیت این طرح به سازمان جهاد کشاورزی کمک و یارانه های لازم را در این زمینه اختصاص دهد.

وی در ادامه بر رایزنی گسترده مدیران دستگاه های اجرایی برای رایزنی و جذب اعتبار از وزارتخانه ها تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه های اجرایی با رایزنی های گسترده با وزارتخانه ها باید تمام توان خود را برای دفاع از حقوق استان ایلام به کار بگیرند.

بررسی مشکلات یک واحد پرواربندی ۲۵ رأسی و یک واحد پرواربندی ۴۵ رأسی و گزارش اجرای مصوبات پیشین ستاد اقتصاد مقاومتی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل میراث فرهنگی و سازمان حفاظت از محیط زیست استان ایلام در جلسه اقتصاد مقاومتی استان مورد بررسی اعضا قرار گرفت.