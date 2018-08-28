ریابکوف: آمریکا آمادگی مذاکره درباره ثبات راهبردی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور با مایک پمپئو همتای آمریکایی وی را در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محتمل دانست اما از آنجا که مذاکره‌ای درخصوص زمان و مکان آن صورت نگرفته است، از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

وی در این باره گفت: به خاطر می‌آوریم تلاش‌های قبلی در این زمینه با شکست همراه بوده است حال‌آنکه بخش مهمی از مجمع عمومی سازمان ملل، بهترین فرصت برای این کار است و البته، ما هم روی این مسئله کار می‌کنیم.

ریابکوف در ادامه از عدم تمایل واشنگتن برای ادامه مذاکره درباره ثبات راهبردی سخن گفت.

به گفته وی، درحال‌حاضر، روسیه از بابت آمادگی واشنگتن برای چنین گفتگوهایی مطمئن نیست.

ریابکوف در این باره افزود: ما پیشنهادهای مشخصی را درخصوص تاریخ‌های احتمالی ارائه دادیم و آمادگی لازم برای انعطاف‌پذیری را داریم و امیدواریم همتایان ما نیز رویکرد خود درباره اینکه این دیدار چه‌وقت و در چه قالبی انجام شود؛ مشخص کنند.