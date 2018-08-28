حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌(ره) از ۱۵۰۰ گروه جهادی

به گزارش خبرگزاری مهر، ودود حیدری با اشاره به اینکه ۲۰ ماه از آغاز فعالیت این قرارگاه میگذرد، افزود: پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان در سال ۹۵، قرارگاه جهادی خدمترسانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بهمنظور استفاده از ظرفیتهای ستاد برای پشتیبانی از گروههای جهادی شکل گرفت.
وی فعالیت اصلی این قرارگاه را در طول این مدت به دو بخش تقسیم نمود و خاطرنشان کرد: بخش اول، اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم و و روستاها و استفاده از آنها در محرومیتزدایی و خدمترسانی به مردم این مناطق است که این خدمات موارد متعددی از جمله امداد و نجات در حوادث و بلایای طبیعی، اقدامات اشتغالزایی، حضور مؤثر در آسیبهای اجتماعی، فعالیتهای عمرانی، بهداشتی و درمانی و غیره را شامل میشود.
مسئول قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ادامه داد: بخش دوم فعالیت قرارگاه هم به حمایت از گروههای جهادی برای توانمندسازی و تثبیت این گروهها بازمیگردد. جریان جهادی کشور باید تقویت شود تا گروهها توانمند شده و پس از مدتی تبدیل به گروههایی پایدار و مانا برای فعالیت در عرصههای مختلف خدمت به مردم شوند.
حیدری تصریح کرد: بر مبنای همین سیاست، تلاش کردیم که فعالیت گروههای جهادی بهخاطر نداشتن هزینههای لازم تعطیل نشود. قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در دو سال گذشته از ۱۵۰۰ گروه جهادی در سطوح مختلف از ابتدایی تا پیشرفته حمایت کرده است.
وی اولویت فعالیتهای قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را در حوزههای اشتغالزایی و آسیبهای اجتماعی ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه عمده مشکلات کشور ریشه در این دو معضل دارد، تلاش شده تا با حضور مؤثر در این عرصهها، گروههای جهادی را حمایت کنیم. از سوی دیگر، با توجه به اینکه گروههای جهادی عمدتاً در حوزههای زیربنایی فعالیت دارند، سعی کردهایم تا از همهی این اقدامات حمایت و پشتیبانی کنیم.
مسئول قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) عنوان کرد: در سال ۹۷ در دو مقطع نوروز و تابستان حمایتهای لازم از گروههای جهادی انجام گرفت. برای مثال، در تابستان امسال ۴۵۰ گروه پشتیبانی شدهاند. مبنای این حمایت هم طرحهایی است که این گروههای جهادی برای محرومیتزدایی در عرصههای مختلف ارایه میدهند. پس از بررسی و تصویب این طرحها در ۷ کارگروه تخصصی قرارگاه متشکل از جهادگران پیشکسوت، در دستور کار برای حمایت و پشتیبانی قرار میگیرند.
حیدری یادآور شد: البته همهی پشتیبانیهای قرارگاه جهادی خدمترسانی از گروههای جهادی به حمایتهای مالی محدود نمیشود و این قرارگاه در حوزهی شناسایی مناطق محروم، هدفگذاری اولویتهای کشور و جهتدهی گروهها به این سمت و سو هم ورود کرده و مشاوره میدهد.
وی در خصوص همکاریهای این قرارگاه با بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هم توضیح داد: قرارگاه در حوزههای عمرانی، زیربنایی و کارآفرینی با بنیاد برکت همکاری و همافزایی داشته است و از زیرساختها و ظرفیتهای بنیاد در حمایت از گروههای جهادی بهره میبرد، که از جمله میتوان به مشارکت در انتخاب تسهیلگران جهادی در طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت و بهرهگیری از توان و قابلیتهای گروههای جهادی در ساخت مدرسه و پروژههای بنیاد برکت اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه تلاش داریم گروههای جهادی به مناطقی اعزام شوند که مورد نیاز است، عنوان کرد: در گذشته مرسوم بود که این گروهها تمایل داشتند به مناطق دورافتادهی محروم اعزام شوند، در صورتی که گروههای جهادی در همهی استانها حضور دارند و میتوانند در استان خود به فعالیت بپردازند. اتخاذ چنین رویکردی هم باعث کاهش هزینهها میشود و هم فعالیت گروههای جهادی را از یک حضور مقطعی به حضوری پایدار و پیشگیرانه تبدیل میکند.
مسئول قرارگاه جهادی خدمترسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با تأکید بر اینکه یکی از اولویتهای این قرارگاه فعالیتهای منجر به اشتغالزایی است، تصریح کرد: باید توجه داشت که اشتغالزایی یک فعالیت تخصصی، پایدار و غیرمقطعی است که ورود شتابزده در آن، ممکن است حتی به مشکلات بیفزاید. با این حال، با توجه به توان گروههای جهادی، تلاش شده تا مجموعهای از طرحهای اشتغالزا به آنها پیشنهاد شود.
حیدری در پایان با اشاره به خدمت بیمنت گروههای جهادی به مردم، تأکید کرد: باید خدا را شاکر باشیم که توفیق خدمترسانی به مردم را که جوهره و فرهنگ اصلی انقلاب اسلامی است، نصیب ما کرده است.
نظر شما