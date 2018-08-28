بحث سرمربیگری پازاج مطرح نیست/ علی اشکانی برکنار نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم ضمن بیان این مطلب در مورد تغییرات صورت گرفته در مورد تیم ملی کشتی فرنگی گفت: بحث سرمربیگری احد پازاج مطرح نیست و ایشان تا زمان معرفی فرد جدید و واجد شرایط برای سرمربیگری، بر اساس جایگاه مدیریت فنی خودش، مسوولیت امور فنی تیم را برعهده دارد.

حمید بنی تمیم در مورد مصوبات جلسه امروز (سه شنبه) شورای فنی و مباحث مختلفی که در این زمینه مطرح می شود، گفت: قرارداد علی اشکانی بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان تا زمان بازی‌های آسیایی جاکارتا بود و بنابراین بحث برکناری وی مطرح نیست.

وی ادامه داد: پس از ارائه گزارش احد پازاج مدیر تیم‌های ملی به اعضای شورا و ارائه نقطه نظرات اعضای شورای فنی تیم‌های ملی در نهایت مقرر شد مدیر تیم‌های ملی تا چند روز آینده نسبت به معرفی فرد جدید واجد شرایط برای سرمربی تیم ملی به شورای فنی اقدام کند تا در نهایت در این زمینه تصمیم گیری شود و حتی ممکن است خود اشکانی جزء گزینه های پازاج باشد.

بنی تمیم تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا زمان تعیین سرمربی آقای پازاج مدیر تیم های ملی با کادر فنی فعلی امور را دنبال کنند و بحث سرمربی گری موقت ایشان مطرح نمی باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی از دیروز در خانه کشتی آغاز شده است و اردونشینان تمرینات خود را به شکل خوبی برای مسابقات جهانی دنبال می کنند و در جلسه شورای فنی مقرر شد، محمد الیاسی در وزن ۶۷ کیلوگرم به همراه سعید عبدولی، یوسف قادریان و رامین طاهری در وزن ۸۲ کیلوگرم برای ارزیابی بیشستر راهی جام پیت لاسینسکی لهستان شوند.