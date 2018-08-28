کارکرد هنر خشونت زدایی از جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز سه شنبه در آئین بهره‌برداری و کلنگ‌زنی پروژه‌های شهری به ‌مناسبت هفته دولت و هفته فرهنگی قزوین که با حضور معاون حراست اسناد و کتابخانه ملی کشور، مدیرکل اموراستان‌های مرکزاسنادملی، شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر و هنرمندان برگزار شد، اظهار کرد: شهر قزوین یک شهر غنی در زمینه فرهنگ و هنر است و تداوم این فرهنگ و هنر نیاز به زمینه سازی برای فعالیت فرهنگی و هنری هنرمندان است.

وی بیان کرد: شهر قزوین از فضاهای کمتری برای فعالیت هنرمندان برخوردار است و احداث خانه هنرمندان از سوی شهرداری قزوین اقدامی ارزشمند است.

استاندار قزوین بیان کرد: خانه هنرمندان مکانی مناسب برای همفکری و تعامل هنرمندان است و وجود این خانه در این شهر ضروری است.

زاهدی اظهار کرد: شهر قزوین ظرفیت خوبی برای حمایت از هنرمندان در راستای خلق، تولید و عرضه هنر دارد.

برای رسیدن به توسعه مطلوب نیازمند تقویت نهادهای مدنی هستیم

اکبر اسکندرنژاد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین نیز در این مراسم گفت: برای رسیدن به توسعه مطلوب نیازمند تقویت نهادهای مدنی هستیم.

وی یادآور شد: خانه هنرمندان زمینه تعامل و همفکری هنرمندان را برای داشتن شهر هنری فراهم می کند.

اسکندر نژاد بیان کرد: احداث خانه هنرمندان اقدامی ارزشمند از سوی مدیریت شهری قزوین برای حمایت از شهروندان است.

بهره‌برداری و کلنگ‌زنی پروژه‌های شهری به‌ مناسبت هفته دولت و هفته فرهنگی قزوین

در ادامه این مراسم از پروژه‌های خانه تئاتر با اعتبار ۲۰میلیارد ریال اعتبار، بوستان آلاله با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال، بوستان کتاب با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال و اتوبوس ویژه گردشگری با اعتبار بازسازی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بهره برداری شد.

همچنین کلنگ پروژه های بام قزوین با ۲۲ میلیارد ریال، بوستان آموزش شهروندی با تاکید بر پسماند با اعتبار ۴۰میلیارد ریال، پل طبیعت با اعتبار ۱۰میلیارد ریال و پل معلق جاده سلامت با اعتبار ۲ میلیارد ریال به زمین زده شد.