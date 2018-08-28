طرح موضوع رابطه با سوریه هدفش مانع تراشی در روند تشکیل کابینه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اسعد درغام نماینده پارلمان لبنان درباره بحث روابط لبنان با سوریه گفت: طرح موضوع رابطه با سوریه هدفش مانع تراشی در روند تشکیل کابینه لبنان است.

وی افزود: بر کسی پوشیده نیست که کارشکنی با اراده و خواست خارجی انجام می شود اما متاسفانه مانع تراشان لبنانی ها هستند.

این نماینده با اشاره به اینکه همه قدرت مانور ندارند از تحرکات روزهای آینده سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در زمینه دولت خبر داد.

شایان ذکر است که سعد حریری قبلا در اظهار نظری سفرش به سوریه را محال دانسته و اعلام کرده بود: نه الان و نه بعد هیچگاه به سوریه نمی روم حتی اگر تمامی معادلات به هم بخورد.