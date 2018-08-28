سازمان تبلیغات نیازمند یک تئوری تبلیغ است/ باید مخاطب گزینی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر رشاد در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: به آقای خاموشی عرض می کنیم که خدا را سپاسگزار باشند که یک دوره طولانی را توفیق خدمت به فرهنگ کشور داشته اند.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی محل اصلی فکر و فرهنگ دینی است که آقای خاموشی آن را ارتقا بخشیدند و نهادی بسیار مقتدر و گسترده پدید آمد. ۱۷ سال استقرار در یک نقطه نشانه موفقیت و صبوری و پشتکار یک مدیر است.

وی افزود: حجت الاسلام قمی هم از فضل حوزوی عالی برخوردارند و شاگردی اساتید به نامی را طی کرده اند. امیدواریم با حسن انتخاب رهبر انقلاب، ضمن تداوم مدیریت های گذشته این مسیر تکامل یابد.

آیت الله رشاد گفت: تبلیغ پدیده ای داری ۵ رکن است. مبداء، مخاطب، وسائط و وسایلی که پیام را به مقصد منتقل می کند، ماده پیام و قلمرو و شرایطی که تبلیغ در آن واقع می شود.

وی ادامه داد: هر عملی باید مبتنی بر پیش فرض ها و تئوری باشد و سازمان تبلیغات هم یک مبلغ بزرگ است و بناست پیام الهی را به مخاطب منتقل کند و باید بر اساس یک نظریه پشتیبان عمل کند. لذا ما باید یک تئوری تبلیغ داشته باشیم.

وی افزود: انتظار می رود سازمان تبلیغات کار خود را بر اساس یک تئوری معین پی بگیرد و لازمه پذیرش تئوری آن است که سازمان بر اساس ارکان آن تئوری شکل بگیرد و سازماندهی شود.

آیت الله رشاد گفت: ما باید مخاطب گزینی کنیم و بر همان متمرکز شویم. امر تبلیغ برای عامه مردم را باید به علمای بلاد سپرد. مراسم ها را باید به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی محول کرد و... ما باید هم و غم خود را بر نسل جوان بگذاریم.

وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی باید جایگاه خود را در شبکه فرهنگی کشور پیدا کند و بر اساس یک تئوری کار خود را پیش ببرد.