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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۳

چاوش اوغلو شرط صرف نظر ترکیه از خرید اس ۴۰۰ را اعلام کرد

چاوش اوغلو شرط صرف نظر ترکیه از خرید اس ۴۰۰ را اعلام کرد

وزیر خارجه ترکیه در خصوص فشار آمریکا بر این کشور برای صرف نظر از خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰، شرطی را برای قبول این خواسته واشنگتن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود چاوش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه شنبه در اظهاراتی اعلام کرد: اگر آمریکا می خواهد ما سامانه اس ۴۰۰ را از روسیه نخریم باید تضمین بدهد که سامانه موشکی پاتریوت را در اختیار ترکیه قرار می دهد.

آمریکا به دلیل ترس از دست یافتن احتمالی ایران و روسیه به اطلاعات سامانه پاتریوت تا کنون با خواسته ترکیه در خصوص آن موافقت نکرده اما از سوی دیگر به شدت مخالف خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه از سوی آنکارا است.

در همین رابطه چندی قبل آمریکا به صراحت ترکیه را تهدید کرد که اگر خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه را نهایی کند، آمریکا از تحویل جنگنده های اف ۳۵ به آنکارا خودداری می کند.

کد مطلب 4387638
عبدالحمید بیاتی

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