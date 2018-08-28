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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

سمعکی که فعالیت های فیزیکی فرد را ردیابی می کند

سمعکی که فعالیت های فیزیکی فرد را ردیابی می کند

به تازگی سمعکی ساخته شده که می تواند علاوه بر ارتقا قابلیت های شنوایی فرد، فعالیت های فیزیکی او را نیز ردیابی کند و به عنوان دستگاه کنترل بلندگوی هوشمند به کار رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یکی از تولید کنندگان بزرگ سمعک است به تازگی نمونه ای ساخته که با کمک هوش مصنوعی و حسگرهای مختلف، قدرت شنوایی کاربر خود را ارتقا می دهد و می تواند با توجه به مکان کاربر، در محیط های پر سروصدا قابلیت شنوایی مناسبی ارائه کند. این قابلیت در اپلیکیشن موبایل همراه گجت قابل کنترل است.

به هرحال شرکت Starkey، سمعک Livio AI ساخته است.

علاوه بر تمام این موارد Livio AI با یک حسگر حرکت، فعالیت های فیزیکی کاربر را ردیابی می کند. همچنین می تواند قابلیت های شناختی کاربر را نیز در موقعیت های مختلف اجتماعی رصد کند.   این ویژگی براساس میزان تحرک و صحبت کردن فرد با دیگران به کاربر امتیاز می دهد.

 کاربر می تواند همچنین سمعک را به عنوان دستگاه کنترل بلندگوی هوشمند الکسا به کار گیرد. همچنین کاربر قادر است به وسیله سمعک، موسیقی یا صدای تلویزیون را تنظیم کند. در کنار این موارد یک مترجم نیز در آن تعبیه شده است.

 سمعک هوشمند در آمریکای شمالی عرضه شده و قرار است تا ۲۰۲۰ میلادی در ۲۰ کشور دنیا ارائه شود. هنوز قیمت دستگاه مشخص نیست.

کد مطلب 4387640
شیوا سعیدی

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