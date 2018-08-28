شطرنجبازان اعزامی به المپیاد جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا سادات خادم الشریعه، میترا حجازی پور، مبینا علی نسب، مطهره اسدی و آناهیتا زاهدی فر ترکیب تیم ملی شطرنج بانوان ایران را در المپیاد جهانی تشکیل می دهند.

تیم مردان نیز با ترکیب پرهام مقصودلو، محمدامین طباطبایی، علیرضا فیروزجا و پویا ایدنی در این رقابت ها شرکت خواهد داشت. شاهین لرپری زنگنه دیگر نفر اعزامی بود که از حضور در مسابقات انصراف داده است.

بر این اساس رویارویی دو جانبه بین مسعود مصدق پور و احسان قائم مقامی -نفرات پنجم و ششم قهرمانی کشور - نفر پنجم تیم اعزامی به المپیاد جهانی را مشخص می کند. رقابت مصدق پور و قائم مقامی در ٦ بازی انجام می شود.