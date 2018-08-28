شهرداری تبریز در پرداخت حقوق ها مشکلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آجودان زاده در آیین بهره برداری از پل ارتباطی یاشیل کؤرپو با بیان اینکه شهردار تبریز فرد متعهد، متخصص و فنی در زمینه شهرسازی است، اظهار کرد: تلاش های ۱۰ ماهه شهردار تبریز، تلاش های بجا و ماندگاری است که تاکنون پروژه های خوبی افتتاح شده است.

وی افزود: شورای شهر و شهرداری تبریز در راستای آسایش و رفاه حال مردم، پروژه های عمرانی و رفاهی خوبی را در این وضعیت رکود اقتصادی کشور اجرا و افتتاح می کند.

عضو شورای شهر تبریز در ادامه اظهار کرد: در پروژه یاشیل کؤرپو شاهد بودیم که شهرداری تبریز حتی ریالی به پیمانکار بدهی باقی نگذاشت که این مهم نتیجه تلاش شبانه روزی شهردار تبریز است.

وی با اشاره به وضعیت شهرداری های سایر مناطق تصریح کرد: در برخی از شهرها، شهرداری ها حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد ولی شهرداری تبریز ضمن پرداخت حقوق، پروژه های خوبی را اجرا می کند که تلاش، جدیت و سخت کوشی شهردار تبریز باعث این مسئله شده است.