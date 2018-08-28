جودوکاران ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، رقابتهای جودو در این دوره از بازیها با حضور ۲۳۰ جودوکار از ۳۰ کشور برگزار خواهد شد. از این تعداد ۱۳۳ جودوکار در بخش مردان و ۹۷ جودوکار در بخش زنان به رقابت خواهند پرداخت.

بر اساس قرعه کشی انجام شده علیرضا خجسته در وزن ۶۶- کیلوگرم بعد از یک دور به مصاف برنده مبارزه کره شمالی و نپال خواهد رفت.در این وزن ۲۳ جودوکار حضور دارند که خجسته با جودوکارانی از کشورهای اندونزی،تاجیکستان، ازبکستان، هنگ گنگ، قطر، چین تایپه و یمن همگروه است.

در وزن ۷۳- کیلو گرم مردان محمد محمدی بریمانلو ابتدا استراحت داشته و سپس با برنده اردن و فیلیپین مبارزه خواهد کرد. در این وزن هم ۲۳ جودوکار ثبت نام کرده اند که جودوکاران سریلانکا، قرقیزستان، مغولستان، هنگ گنگ، قطر، لائوس، تاجیکستان، افعانستان، ویتنام و کره جنوبی در جدول بریمانلو حضور دارند.

سعید ملایی نفر یک رنکنیگ وزن ۸۱- کیلوگرم در قسمت بالای جدول دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده پیکار اندونزی و چین تایپه مبارزه می کند. در جدول وی جودوکارانی از تایلند، لائوس، چین، کره جنوبی، سریلانکا، هند، قرقیزستان و سوریه حضور دارند. در این وزن ۲۰جودوکار ثبت نام کرده اند.

جواد محجوب در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم نیز دور اول استراحت دارد وسپس به دیدار برنده قرقیزستان و چین تایپه می رود. در این وزن ۱۳ جودوکار حضور دارند که رقبایی از کره جنوبی، چین، اندونزی، ژاپن، ازبکستان، مغولستان، قزاقستان و تاجیکستان با محجوب همگروه هستند.

در بخش بانوان تیم کشورمان دو نماینده دارد. مبنیا عزیزی در وزن ۵۷- کیلوگرم که ۱۶ جودوکار حضور دارند به مصاف نماینده چین می رود. دنیا آقایی هم در وزن ۷۰- کیلوگرم که ۱۵ جودوکار حضور دارند دنیا آقایی مبارزه خود را با چین پیکار می کند.

رقابتهای جودو از فردا آغاز خواهد شد و سه روز به طول خواهد انجامید.