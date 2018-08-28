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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

فرمانده انتظامی استان ایلام:

آگاهی از تهدیدات فضای مجازی یک ضرورت است

آگاهی از تهدیدات فضای مجازی یک ضرورت است

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه آگاهی از تهدیدات فضای مجازی یک ضرورت است، گفت: با هوشمندی و استفاده صحیح و آگاهی بخشی می توان تهدیدات را به فرصت مبدل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری در آیین افتتاحیه نمایشگاه فضای مجازی به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا و در بین خانواده مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)اظهار داشت: با ارتقای سطح سواد رسانه ای و دیجیتالی و نگاه هوشمندانه نوجوانان و جوانان به فضای مجازی از طریق فرهنگ سازی و آموزش می تواند از بسیاری از آسیب های اجتماعی در این حوزه پیشگیری کرد.

وی افزود: یکی از مهم ترین استفاده های فضای مجازی که می توان از آن بهر برد تولید محتوای مفید و کاربردی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی است که این روزها و با استفاده ناصحیح ،رنگ و بوی غربی و اشرافی گری گرفته است.

وی تصریح کرد: تغییر شکل زندگی، ارتباطات نامناسب، تحت شعاع قرار گرفتن زندگی حقیقی و اعتیاد به این شبکه­ ها می توانند از تهدیدهای شبکه ­های اجتماعی  باشند.

یاری افزود: بحث اتلاف وقت، سرریز و اشباع اطلاعاتی، اعتیاد رسانه‌ای، کلاهبرداری‌ها،‌ مشکلاتی که برای زوجین جوان اتفاق می‌افتد؛ از جمله عوامل حضور و ورود نا آگاهانه در فضای مجازی است.

سردار یاری در پایان با قدردانی از مدیرکل کمیته امداد امام (ره)استان و توجه به ترویج اقدامات فرهنگی در میان اقشار آسیب پذیر گفت: آگاهسازی خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی، یک کار ارزشمند و قابل تقدیر است

کد مطلب 4387654

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