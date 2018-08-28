به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین باهر در آیین بهره برداری از پل ارتباطی یاشیل کؤرپو با بیان اینکه امروز برگ زرین دیگری به مجموعه خدمات شهرداری تبریز افزوده شد، اظهار کرد: این پروژه در جهت ایجاد رفاه و آسایش مردم کلانشهر افتتاح می شود.

وی افزود: در این وضعیت اقتصادی کشور، افتتاح چنین پروژه ای توسط شهرداری تبریز آن هم بدون هیچ بدهی به پیمانکار، کار آسانی نیست که باید از شهرداری منطقه ۲ تبریز و اعضای شورای شهر تشکر و قدردانی کرد.

شهردار تبریز در ادامه با بیان اینکه توجه به توسعه فضای سبز از ضروریات کاری شهرداری است، اظهار کرد: امروز باور داریم که کلانشهر تبریز دچار فقر فضای سبز است که باید در جهت توسعه‌ی آن قدم های محکمی برداشته شود.

وی همچنین ادامه داد: امسال در راستای توسعه فضای سبز، پارک های محله ای در سطح این کلانشهر درحال احداث هستند که تاکنون هشت پارک محله ای افتتاح و ۱۲ پارک محله ای دیگر درحال احداث است.

شهین باهر با اشاره به توجه شهرداری تبریز به پارک های منطقه ای نیز اذعان کرد: در گذشته به غیر از ائل گلی، پارک منطقه ای دیگری وجود نداشت اما اکنون تفرجگاه عینالی به محل مطلوب گردشگری تبدیل شده که برنامه هایی توسعه ای در این پارک اجرا خواهیم کرد.

وی همچنین در ادامه افزود: پارک عباس میرزا با ۵۰۰ هکتار از دیگر پارک های منطقه ای به شمار می رود که با افتتاح پل ارتباطی یاشیل کؤرپو، بافت مسکونی شهری را به این پارک متصل کردیم که در آینده نزدیک امکانات و خدمات زیادی در این پارک به وجود خواهیم آورد.

شهردار تبریز در ادامه به افتتاح کارخانه آسفالت در روزهای آتی اشاره کرد و گفت: کارخانه تولید آسفالت به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه در منطقه افتتاح می شود تا ضمن کاهش هزینه ها، شاهد افزایش کیفیت آسفالت در کلانشهر تبریز باشیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه مشکلی در اجرای پروژه ها در کلانشهر تبریز وجود ندارد، ادامه داد: چندین شهرداری در کشور اعلام ورشکستگی کرده اند اما کلانشهر تبریز ضمن تأمین هزینه های جاری، پروژه های عمرانی و رفاهی را جهت رفاه حال مردم ادامه می دهد که این مهم، زیرسایه تلاش مدیران شهرداری و همراهی شورای شهر است.

شهین باهر با بیان اینکه به دنبال تبدیل کلانشهر تبریز به عنوان شهر گردشگرپذیر هستیم، ادامه داد: چندین پروژه سرمایه گذاری در غرب تبریز کلنگ زنی می شود که با افتتاح این پروژه ها به بیش از پنج هزار نفر در کلانشهر تبریز اشتغال ایجاد می شود.

گفتنی است، پل ارتباطی یاشیل کؤرپو به طول ۱۱۰ متر با هزینه ای بالغ بر ‌۲۸ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت که این پل، دو پارک بهاران و عباس میرزا را به یکدیگر متصل می کند.