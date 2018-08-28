پروژه سیستم آبیاری نوین در ۱۰۰ هکتار زمین زراعی میامی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه همزمان با ظهر سه شنبه ضمن بیان اینکه پروژه آب رسانی و آبیاری نوین کشاورزی در ۱۰۰ هکتار اراضی میامی اجرا و به بهره برداری رسید، تاکید کرد: برای این طرح یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
وی افزود: ۲۱۹ میلیون تومان از مجموع یک میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای ۱۰۰ هکتار آبیاری نوین در میامی از آورده بخش خصوصی و مابقی از اعتبارات دولتی تامین شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اجرای طرح آبیاری نوین در مزارع چغندر، جو و گندم میامی، تاکید کرد: برای تامین آب مورد نیاز ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی مذکور، یک حلقه چاه با دبی استحصالی ۲۸ لیتر بر ثانیه نیز حفر و تجهیز شده است.
میرعماد با بیان اینکه موضوع طرح آبیاری نوین اجرای سامانه آبیاری قطرهای موسوم به تیپ (نوار) است، گفت: این طرح باعث افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف آب میشود که با توجه به خشکسالی های اخیر دارای اهمیت بسزایی است تا جایی که دولت ۸۰ درصد هزینه اجرای این طرح ها را تقبل می کند.
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