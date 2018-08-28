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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان:

پروژه سیستم آبیاری نوین در ۱۰۰ هکتار زمین زراعی میامی افتتاح شد

پروژه سیستم آبیاری نوین در ۱۰۰ هکتار زمین زراعی میامی افتتاح شد

میامی - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از افتتاح طرح آبیاری نوین در میامی خبر داد و گفت: این طرح در ۱۰۰ هکتار و با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه همزمان با ظهر سه شنبه ضمن بیان اینکه پروژه آب رسانی و آبیاری نوین کشاورزی در ۱۰۰ هکتار اراضی میامی اجرا و به بهره برداری رسید، تاکید کرد: برای این طرح یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: ۲۱۹ میلیون تومان از مجموع یک میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای ۱۰۰ هکتار آبیاری نوین در میامی از آورده بخش خصوصی و مابقی از اعتبارات دولتی تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اجرای طرح آبیاری نوین در مزارع چغندر، جو و گندم میامی، تاکید کرد: برای تامین آب مورد نیاز ۱۰۰ هکتار اراضی کشاورزی مذکور، یک حلقه چاه با دبی استحصالی ۲۸ لیتر بر ثانیه نیز حفر و تجهیز شده است.

میرعماد با بیان اینکه موضوع طرح آبیاری نوین اجرای سامانه آبیاری قطره‌ای موسوم به تیپ (نوار) است، گفت: این طرح باعث افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف آب می‌شود که با توجه به خشکسالی های اخیر دارای اهمیت بسزایی است تا جایی که دولت ۸۰ درصد هزینه اجرای این طرح ها را تقبل می کند.

کد مطلب 4387656

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