به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری روز سه شنبه در آئین بهرهبرداری و کلنگزنی پروژههای شهری به مناسبت هفته دولت و هفته فرهنگی قزوین که با حضور معاون حراست اسناد و کتابخانه ملی کشور، مدیرکل امور استانهای مرکز اسناد ملی، استاندار، رئیس و اعضای شورای شهر و هنرمندان برگزار شد، افزود: مدیریت شهری جدید قزوین از ابتدای فعالیت خود به دنبال ایجاد فضایی مناسب برای تجمع و همفکری هنرمندان بود. بر همین مبنا وعده تأسیس خانه هنرمندان در شهر قزوین داده شد که اکنون محقق شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای تاریخ، هنر نقشی اساسی در زندگی همه انسانها داشته و حیات مدنی انسانها با هنر پیوند خورده است، گفت: در دنیای مدرن هم هنر نقشی اساسی در ارتقاء کیفیت زندگی انسانها دارد. چراکه زبان هنر به عمق جان انسان نفوذ یافته و جامعه را دچار تحولی اساسی میکند.
این مقام مسئول با تصریح اینکه شهرها موجودات زنده هستند، بیان کرد: جان و روح یک شهر بر جسم و کالبد آن اولویت دارد.
شهردار قزوین تصریح کرد: روابط بین شهروندان و شهر را اجزای مختلف و المانهای آن تنظیم میکنند. اگر اجزاء و المانهای یک شهر هنرمندانه ساخته شود میتوان گفت که آن شهر یک شهر هنری است.
وی تاکید کرد: کالبد یک شهر به تنهایی برای مدیریت شهری مهم نیست، چراکه روح یک شهر میتواند کیفیت زندگی شهروندان را ارتقاء دهد و هنر این نقش اساسی را بر عهده دارد.
صفری با اشاره به اینکه هنرمندان چراغ و راهنمای انسانها هستند، افزود: مدیریت شهری قزوین به دنبال هنر سفارشی نیست.
شهردار قزوین با بیان اینکه خانه هنرمندان محلی برای تبادل افکار و ارتباط هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه است، گفت: خانه هنرمندان محلی برای کشف و استعدادیابی بسیاری از جوانان و نوجوانان هنرمند شهر قزوین خواهد بود تا بتوانند در سطح ملی و بینالمللی فعالیت کنند.
وی توصیه کرد: با توجه به اینکه هنرمندان سفیران فرهنگی هستند، خانه هنرمندان ارتباط با سفارتخانهها و مراکز بینالمللی را در برنامه کاری خود داشته باشد تا بتواند تبادلات فرهنگی را در سطح بینالمللی توسعه دهد.
این مقام مسئول تصریح کرد: شهرداری قزوین مترصد دخالت در امور و نحوه فعالیت خانه هنرمندان نیست، بلکه مدیریت شهری نقش تسهیلگری و پشتیبانی دارد و بدون هیچ دخالتی مدیریت این خانه را به خود هنرمندان واگذار میکند.
وی تصریح کرد: شهر بدون هنر یک شهر مرده است و امیدواریم بتوانیم با کمک همه هنرمندان پوستههایی را که به دور شهر پیچیده برداریم و شهر قزوین را به یک شهر هنری تبدیل کنیم.
وی در ادامه به بهره برداری از ۲ بوستان محلی در ناحیه مینودر و احداث بوستان آموزش شهروندی (با تأکید بر پسماند) اشاره و بیان کرد: علیرغم محدودیتهای مالی عملیات اجرایی پروژههای عمرانی ادامه دارد.
شهردار قزوین از افتتاح فاز اول تقاطع غیرهمسطح امام رضا(ع) در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پروژه کمربندی شرق طبق برنامه زمانبندی پیشرفت خوبی داشته و این پروژه ترافیک شمال شهر را ساماندهی خواهد کرد.
وی بیان کرد: احیای محلات و احداث خانههای فرهنگ در نواحی منفصل شهری از برنامههای مهم مدیریت شهری قزوین است.
شهردار قزوین از حمایتهای آگاهانه استانداری قزوین، اعضای شورای شهر و مدیران شهری در راستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به شهروندان تقدیر و تشکر کرد.
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