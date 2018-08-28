معرفی برندگان نمایشگاه کاریکاتور روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، نمایشگاه منتخب آثار دومین جشنواره بین‌المللی کاریکاتور روز جهانی قدس با ارایه بیش از ۵۰ اثر از هنرمندان ایرانی و خارجی شرکت کننده در این جشنواره، روز هفتم شهریورماه در گالری عالی حوزه هنری افتتاح می شود.

به طور همزمان در نگاه‌خانه سوره حوزه هنری از تابلوی نگارگری «یلان ایرانی» اثر حسین عصمتی از هنرمندان نگارگر، رونمایی می شود.

مراسم معرفی برگزیدگان دومین جشنواره بین‌المللی کاریکاتور روز جهانی قدس روز هفتم شهریورماه از ساعت ۱۰ صبح در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار و در ادامه نمایشگاه آثار منتخب جشنواره در گالری عالی حوزه هنری افتتاح می شود.

این دوره از جشنواره که با جنایت جدید رژیم ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف مقارن شد، توسط خبرگزاری اهل بیت(ع) با همکاری کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، خبرگزاری بین‌المللی قدس، سایت جامع هنر اسلامی و حوزه هنری انقلاب اسلامی با موضوع «قدس؛ پایتخت ابدی فلسطین» برگزار شد و ۱۲۲ هنرمند کاریکاتوریست با بیش از ۳۱۱ اثر از ۲۶ کشور جهان در آن شرکت کردند.