راه اندازی مرز چیلات مورد تایید دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایی فر روز سه شنبه در بازدید از مرز چیلات اظهار کرد: آغاز فعالیت اقتصادی و گشایش بازارچه چیلات بلامانع است وحضور ما به منزله تایید این موضوع و تلاش برای تسریع در راه اندازی بازارچه است.

ایوب درویشی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام هم گفت: زیرساخت های بازارچه چیلات شامل جاده، آب،برق و فیبز نوری در حال تکمیل شدن است و رایزنی با طرف عراقی برای تسریع در کار نیاز است.

سید حسینعلی موسوی فرماندار دهلران با تقدیر از استاندار ایلام در خصوص توجه به چیلات و پیگیری ها در این زمینه و با اشاره به هزینه ۳۴۰ میلیارد ریالی در زیرساخت های چیلات بر ضرورت جانمایی آن تاکید کرد و گفت:استاندار محترم سقف اعتبارات چیلات را باز گذاشته و دستگاه ها در این زمینه مشکلی ندارند.

سید محسن موسوی امام جمعه دهلران گفت:چیلات مطالبه جدی مردم و مسئولان است و با توجه به همت استاندار و بازدید مسئولان خواستار گشایش بازارچه و گذر مرزی چیلات هستیم که امیدواریم با همت و پیگیری مستمر، این مهم در اربعین سال جاری محقق شود.