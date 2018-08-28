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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

مشاور معاون اول رئیس جمهور:

راه اندازی مرز چیلات مورد تایید دولت است

راه اندازی مرز چیلات مورد تایید دولت است

ایلام - مشاور معاون اول رئیس جمهور گفت: راه اندازی مرز چیلات مورد تایید دولت است ولی باید طرف عراقی نیز این موضوع را بپذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایی فر روز سه شنبه در بازدید از مرز چیلات اظهار کرد: آغاز فعالیت اقتصادی و گشایش بازارچه چیلات بلامانع است وحضور ما به منزله تایید این موضوع و تلاش برای تسریع در راه اندازی بازارچه است.

ایوب درویشی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام هم گفت: زیرساخت های بازارچه چیلات شامل جاده، آب،برق و فیبز نوری در حال تکمیل شدن است و رایزنی با طرف عراقی برای تسریع در کار نیاز است.

سید حسینعلی موسوی فرماندار دهلران با تقدیر از استاندار ایلام در خصوص توجه به چیلات و پیگیری ها در این زمینه و با اشاره به هزینه ۳۴۰ میلیارد ریالی در زیرساخت های چیلات بر ضرورت جانمایی آن تاکید کرد و گفت:استاندار محترم سقف اعتبارات چیلات را باز گذاشته و دستگاه ها در این زمینه مشکلی ندارند.

سید محسن موسوی امام جمعه دهلران گفت:چیلات مطالبه جدی مردم و مسئولان است و با توجه به همت استاندار و بازدید مسئولان خواستار گشایش بازارچه و گذر مرزی چیلات هستیم که امیدواریم با همت و پیگیری مستمر، این مهم در اربعین سال جاری محقق شود.

کد مطلب 4387667

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