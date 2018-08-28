ایجاد شورای تعامل کارکنان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در دیدار با نمایندگان کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تبریز گفت: برای ما فرقی میان عضو هیات علمی، نیروی خدماتی، اداری و مدیریتی وجود ندارد و من زمانی که در استان تهران بودم، اگر واحدی منابع برای پرداخت حقوق کم می آورد، دستور می دادم از حق مدیریت و ماموریت ها کم کنند تا حقوق تمامی کارکنان پرداخت شود.

وی افزود: بودجه این دانشگاه از سوی مردم تامین می شود، بنابراین ما باید نسبت استاد به دانشجو و نسبت اعضای اداری و خدماتی به دانشجو را رعایت کنیم، چراکه اگر نسبت ۶۰ به یک کاهش یابد واحد به سمت زیان دهی می رود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی شورای تعامل میان کارکنان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه خبر داد و تاکید کرد: این شورا به زودی ایجاد می شود و یکی از وظایف آن تعامل میان کارکنان و مدیران سازمان مرکزی است.

طهرانچی اظهار داشت: اگر قرار باشد آیین نامه ای در دانشگاه تصویب شود، باید نظر تمامی افراد در آن لحاظ شود.

وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی و دقت در صدور بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به دانشگاه گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است کمیته ای در اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شود که وظیفه این کمیته ارزیابی مصوبات، بخشنامه ها و آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی است.

سرپرست دانشگاه آزاد عنوان کرد: بنابراین قوانین قبل از ابلاغ از نظر حقوقی و عدم موازی کاری معاونت ها و اداره کل ها بررسی و پس از تایید در این کمیته ابلاغ خواهد شد.

طهرانچی ادامه داد: من مدیر پای کاری هستم و اکنون آبرو، هویت و تجربه هایم را برای دانشگاه آزاد اسلامی آورده ام و از تمامی کارکنان دانشگاه می خواهم نظرات خود را برای تعالی دانشگاه و حل مشکلات آن از طریق شورای تعامل بیان کنند.