به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، علی محرمی صبح امروز در جلسه هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در تبریز اظهار کرد: برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در تبریز یک اتفاق خوب است چراکه ما باید فرهنگ رفتن به سینما و دیدن فیلم‌های خوب را از سن کم در کودکانمان نهادینه کنیم.

وی ادامه داد: در جریان برگزاری این جشنواره در تبریز، ۱۰فیلم اصلی اکران خواهند شد که با خرید بلیت اینترنتی خانواده‌ها می‌توانند به تماشای این فیلم‌ها بنشینند. در کنار این ۵فیلم ماندگار تاریخی در حوزه کودک و نوجوان در فضاهای باز شهری به طور رایگان اکران خواهند شد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی در برگزاری چنین جشنواره‌هایی اظهار کرد: هر روز ۲فیلم در مجتمع فرهنگی و هنری ۲۹بهمن، موسسه سینمایی الف اکران خواهد شد.

وی بیان کرد: ضرورت دارد که در جریان برگزاری این جشنواره از ظرفیت‌های آموزش و پرورش و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در راستای اجرای بخش‌های جنبی جشنواره استفاده کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی در برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری گفت: همکاری فقط در مساعدت‌های مالی تمام نمی‌شود بلکه همیاری‌های معنوی نیز بسیاری ضروری و لازم است و انتظار داریم بخش‌های مختلف در کنار ما باشند.