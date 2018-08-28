پل ارتباطی یاشیل کؤرپو مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر خوشنواز، شهردار منطقه ۲ تبریز در آیین بهره برداری از پل ارتباطی یاشیل کؤرپو، اظهار کرد: هم زمان با هفته دولت و در آستانه عید سعید غدیرخم از سوی شهرداری منطقه دو تبریز پل ارتباطی "یاشیل کورپو" در اتوبان شهیدکسائی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی افزود: پل ارتباطی عابرپیاده "یاشیل کورپو" که ارتباط دهنده قسمت شمالی و از پارک بهاران به قسمت جنوبی اتوبان شهید کسائی و به تفرجگاه عباس میرزا است، به طول ۱۱۰ متر و عرض ۶ متر با هزینه کرد ۲۸ میلیارد ریالی، بهره برداری شد.

شهردار منطقه ۲ تبریز در ادامه اظهار کرد: "یاشیل کورپو" در اصلی ترین مسیر تردد گردشگران و مسافرین شهر تبریز و برای تردد بدون حادثه شهروندان جهت دسترسی به پارک های بهاران و عباس میرزا با اجرای عملیات نورپردازی به اتمام رسیده است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به دومین پروژه شهرداری منطقه ۲ تبریز اظهار کرد: عملیات جابجائی پل عابرگذر مقابل دانشگاه تبریز به مرکز خرید جواهر صورت گرفت که این پل در بلوار ۲۹ بهمن و از مقابل دانشگاه تبریز به مقابل این مرکز خرید انتقال و با صرف سه میلیارد ریال هزینه نصب شده است.

وی همچنین ادامه داد: جابجائی پل عابرگذر مقابل دانشگاه تبریز برای تسهیل عبور و مرور شهروندان از بلوار ۲۹ بهمن و دسترسی آسان آنان به مرکز خرید جواهر، بهره برداری شد.