مشاوره های پیش از ازدواج برای جوانان جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قدرتی روز سه شنبه در مراسم افتتاح سامانه تصمیم اظهار کرد: آثار ارزشمند راه اندازی این سامانه و نقشی که در کاهش طلاق خواهد داشت در آینده بیشتر دیده خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: سال گذشته شاهد کاهش طلاق در استان بودیم و اگر سامانه در همه مناطق استان توسعه پیدا کند می تواند نقش مهمی در کاهش طلاق داشته باشد.

وی اضافه کرد: مشاوران در این سامانه باید بر روی مسائل آموزشی قبل از ازدواج هم برنامه ریزی کنند و آن را جدی بگیرند.

حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: قبل از ازدواج باید مشاوره داده شود و ما امادگی داریم از ظرفیت همدیگر استفاده کنیم تا قبل از ازدواج جوانان را با مهارتهای زندگی اشنا کنیم.

وی یادآور شد: بیکاری، اعتیاد خانواده، ضعف باورهای دینی از مهمترین دلایل اصلی طلاق است.

حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه باید کمک کنیم بنیان خانواده تقویت شود، اظهار کرد: باید در اموزش و پرورش و دانشگاهها مهارت آموزی کنیم. طلاق خانمانسوز است. کودکان همسران و جامعه وضعیت بدی پیدا می گند

وی اظهار کرد: در ۱۰ سال آینده ۲ میلیون زن مطلقه خواهیم داشت که در این راستا شاهد مشکلات روانی خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: من مخالف کنسرت نیستم اما این برنامه ها باید در چارچوب برگزار شود.

وی ادامه داد: مدیران جامعه به منزله پدران جامعه هستند هر کاری برای تحکیم بنیان خانواده انجام دهند ارزشمند است.

در این مراسم تفاهم نامه سه جانبه بین استانداری، دادگستری و بهزیستی قزوین برای تداوم فعالیت سامانه تصمیم امضا شد.